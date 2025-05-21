東方日報B1：寧德首掛漲16%　港新股集資暫全球第二

隨着寧德股價做好，其H股市值也升至1.38萬億元，較A股的1.26萬億元為高，其H股單日成交金額逾82億元，個股之中排名第4。公司悉數行使超額配股權。董事長曾毓群稱，公司上市意味更廣泛融入全球資本市場，亦正以車電分離和電池標準化為核心，推動全球零碳經濟新起點，因公司不只是一家電池零部件製造商，也是系統解決方案提供者，致力成為一家零碳科技企業。

有份出席寧德上市儀式的港交所行政總裁陳翊庭提及，港交所年初至今收到近100宗新上市申請，而目前正在審理的申請約有150宗，當中不乏龍頭企業、集資10億元以上的新股，再融資市場也轉趨活躍，有兩宗涉及50億美元以上。除了寧德之外，現時已公布有意於H股上市的A股企業約有40家，反映香港可以成為內地企業海外融資和業務「出海」的平台。

至於科企專線推出約兩周，早前傳出已有一家公司秘密遞交申請。她透露，市場對科企專線的反應特別好、很正面，並指個別公司的申請「既然是秘密，沒法分享」。不過，她補充，寧德作為零碳龍頭企業在港上市，反映科技企業上市熱潮會持續，希望企業能利用好科企專線來港。內地晶片公司兆易創新也公布，擬發行境外上市外資股(H股)並在香港上市。

整體而言，恒指周二結束連跌3日的頹勢，反彈348點或1.49%，收報23,681點，全日成交逾2,057億元，其中「北水」連續第3日淨流入，金額為63億元，惟按日減少25%。