東方日報B1：寧德首掛漲16% 港新股集資暫全球第二
2025年05月21日 00:05
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董事長曾毓群稱，公司上市意味更廣泛融入全球資本市場。
今年全球最大新股內地車用電池大廠寧德時代(03750)周二(20日)在香港掛牌，罕有上演H股股價高過A股的「倒掛」情況，為迎面而來的A股及中概股赴港上市熱潮造勢！寧德H股收報306.2元，較招股價263元高出逾16%，帶挈「中獎」的散戶一手帳面賺4,320元之餘，也較寧德A股收市價263元人民幣(約285港元)為高。香港交易所(00388)重申，先A後H、中概股回流乃今年新股主題，強調目前香港在全球的集資排名第二，再融資市場同樣活躍。
隨着寧德股價做好，其H股市值也升至1.38萬億元，較A股的1.26萬億元為高，其H股單日成交金額逾82億元，個股之中排名第4。公司悉數行使超額配股權。董事長曾毓群稱，公司上市意味更廣泛融入全球資本市場，亦正以車電分離和電池標準化為核心，推動全球零碳經濟新起點，因公司不只是一家電池零部件製造商，也是系統解決方案提供者，致力成為一家零碳科技企業。
有份出席寧德上市儀式的港交所行政總裁陳翊庭提及，港交所年初至今收到近100宗新上市申請，而目前正在審理的申請約有150宗，當中不乏龍頭企業、集資10億元以上的新股，再融資市場也轉趨活躍，有兩宗涉及50億美元以上。除了寧德之外，現時已公布有意於H股上市的A股企業約有40家，反映香港可以成為內地企業海外融資和業務「出海」的平台。
至於科企專線推出約兩周，早前傳出已有一家公司秘密遞交申請。她透露，市場對科企專線的反應特別好、很正面，並指個別公司的申請「既然是秘密，沒法分享」。不過，她補充，寧德作為零碳龍頭企業在港上市，反映科技企業上市熱潮會持續，希望企業能利用好科企專線來港。內地晶片公司兆易創新也公布，擬發行境外上市外資股(H股)並在香港上市。
要留意，在寧德上市效應下，不少在中港兩地均有上市的AH股同樣升幅顯著，譬如染藍在即的恒指新貴美的集團(00300)，H股收報81.7元，升1.87%，A股收報78.67元人民幣。此外，半新股赤峰黃金(06693)H股收升0.78%，報25.65元，A股則收報26.34元人民幣。
整體而言，恒指周二結束連跌3日的頹勢，反彈348點或1.49%，收報23,681點，全日成交逾2,057億元，其中「北水」連續第3日淨流入，金額為63億元，惟按日減少25%。
滙豐控股(00005)及比亞迪股份(01211)股價同創收市新高，分別報92.8元和444.6元，升1.42%和2.49%，合共貢獻恒指46點升幅。小米集團(01810)則是升幅最大藍籌，收升4.68%，報54.8元，貢獻恒指71點升幅。