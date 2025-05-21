【東方日報產評】主權降級非偶然　美元信用危機至

全球3大信用評級機構之一的穆迪，近日終於步同業後塵，着手下調美國的主權信用評級。雖然白宮試圖淡化影響，但美債孳息率還是以波動向上作回應，就連作為美國最大海外債主的日本，本身也擁天量債務，手持巨額美債倉位卻被降信用評級，日本長年期國債孳息率亦在作出反應。顯然，美國的主權信貸評級被降，絕非偶然，特朗普的關稅政策正在加速美元信用危機的推演。當一種稱霸幾十年的貨幣現危機，對全球金融而言好可能是一場大災難，投資者不能迴避，只有及早推動多元資產以分散風險。

繼標普及惠譽後，穆迪近日將美國主權評級由Aaa降至Aa1。白宮官員起初是指沒有影響，繼而又將之歸咎於前朝拜登政府所累，卻都無法否定美國主權信用被降級的現實。要知道，穆迪對上一次下調美國主權信用評級，乃1917年，即第一次世界大戰期間。

過去，美國財政部與聯儲局協調，銀紙任印，次按危機至新冠疫情，聯儲局的量化寬鬆以至無限量化寬鬆貨幣政策，令人嘆為觀止。所以說，雖然美國債務如山，但只要聯儲局可以繼續印銀紙，理論上美國政府債務不會違約，反正增發鈔票就能解決問題。

可是，今時今日，美國的天量債務已去到不可持續的地步，即使國會肯合作，不斷提高債務上限，但全球的美元持有者眼見手持的美元資產在供應不絕之下不斷貶值，愈感不安；而在特朗普的關稅政策加大美國經濟衰退和通脹風險之時，聯儲局堅持獨立運作不急於減息，財政部的付息壓力山大，美國滯脹風險不退，不利美元資產需求，若以新債冚舊債的「把戲」無法延續下去，美國如何負擔龐大的債務利息、社會、醫療及國防開支，頓成疑問。

更令人擔心的是，自特朗普再次上台以來，貿易量收縮以及地緣政治風險之下，讓全球減少對美元資產和支付結算的依賴，海外對美債需求減少，正在形成結構性問題，若美債展期遇阻，債息飆升，勢將進一步打擊美債需求，形成惡性循環。

全球去美元化不可能一步到位，美國主權信用評級被降，也不會一夜就失去國際儲備地位。可美債信用被削弱，即使仍是國際慣用的抵押品，條件無可避免不如前，流動性風險不容忽視。本來，聯儲局可主動向市場提供流動性，但實際上，就連美國的盟友歐洲，都在敦促當地銀行業評估聯儲局若未能提供美元流動性所帶來的風險，所謂空穴來風，豈非無因。

所謂去美元化，是由美元資產風險上升所衍生出的現象。黃金價格反覆破頂，是多元資產需求急升下的一種體現。隨着黃金衍生品湧現，紙黃金、黃金相關交易所買賣基金需求大增，得關注這些更多屬於風險資產，相關金融衍生品槓桿需求大增，結果是超出實金交收的負荷，系統性風險不容忽視。故欲持有黃金作為避險資產，最穩陣還是持有實物黃金，尤其是當美元信用褪色，全球需要重塑貨幣秩序，能主導實物黃金交易，擁有這項國際儲備資產定價權的貨幣，將成新貨幣秩序下的贏家。