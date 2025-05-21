相達生物科技完成3400萬美元A輪融資　冀在港覓上市機會

相達生物科技為尿液液體活檢診斷技術的開創者，公司正開發一系列涵蓋癌症早期篩查、女性健康及傳染病等領域。招彥燾指，根據世衞組織建議市民每三年進行一次引致子宮頸癌的人類乳頭瘤病毒(HPV)的篩查，新技術下以尿液的非侵入式診斷方案即可作早期篩查，目前以在本地市場推出約半年，平均每月有數千名市民參與，相信未來有很大發展前景；最近該產品更以LDT形式在中國內地及美國推出。

他提到，公司目前仍處於虧損情況，主要用於研究開發上，目前一至兩年後達致現金流轉正，並最終目標達致收資平衡，但仍取決於屆時的研發費用；又指公司已在不同地區有獨立的化驗所，並提前在供應鏈相關作出部署，有能力確保將關稅的影響降至最低。

相達生物科技成立於2015年，總部設於香港，迄今推出及商業化超過30種診斷產品，包括呼吸道、胃腸道、女性健康、性健康、兒童健康及腫瘤學等多個領域；截至目前，公司已在全球30多個國家提供超過1億份檢測產品，並完成逾800萬次化驗所檢測。