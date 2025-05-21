馬斯克：未來5年續任Tesla CEO　下月推無人的士　Starlink或上市

特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克表示，他將致力於在未來5年領導Tesla，「這一點毫無疑問。」他接受外媒訪問時指，希望繼續擔任Tesla行政總裁，以保持對公司的控制權，並希望擁有「足夠的投票控制權」，以免被激進投資者趕下台，「這不是錢的問題，而是對公司未來合理控制的問題。」

有投資者質疑馬斯克對Tesla的投入，他近期作為美國總統特朗普的關鍵顧問，領導政府效率部(DOGE)，成為他近幾個月重點。馬斯克在最近的Tesla業績電話會議表示，至5月底，他花在DOGE的時間將大幅減少，但計劃每周花一、兩天處理政府事務。馬斯克又指，未來將在政治活動「花少很多錢」，每周將在華盛頓工作一至兩日，計劃本周在華盛頓與特朗普共進晚餐。

馬斯克同時擔任SpaceX行政總裁，並擁有xAI及神經科技初創公司Neuralink等其他公司，他對其他企業有遠大抱負。他指，其衛星互聯網服務Starlink未來可能成為一家獨立的上市公司，「Starlink未來可能會上市。」Starlink目前由SpaceX擁有及營運。

另一方面，馬斯克確認，將於6月底在德州奧斯汀推出無人駕駛的(robotaxi)，馬斯克於奧斯汀公司總部表示，Tesla計劃在奧斯汀首次亮相後，將無人駕駛計程車服務擴展至洛杉磯及三藩市。