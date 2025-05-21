GUM：5月MPF人均暫賺9683元　回報創年內新高

強積金顧問公司GUM表示，截至今年5月16日的5月份，強積金整體回報升3.5%，每人平均賺9,683港元。反映自中美宣布暫時大幅下調關稅90天後，整體市場氣氛持續改善，尤其受惠於股票市場的強勢表現。

三大主要指數中，股票基金指數升5.4%；混合資產基金指數升3.2%；固定收益基金指數升0.3%。

5月股票基金整體表現亮麗，美國股票基金以7.6%的月內回報居首。緊隨其後的是大中華股票基金的7%及環球股票基金的6.3%。表現最差的是其他股票基金，月內錄得4.8%跌幅，亦是唯一錄得負回報的股票類別，顯示部分主題型基金仍面對壓力。

年初至今，強積金綜合指數升5.6%，每人平均賺15,301元。期內，股票基金指數升7.4%；混合資產基金指數升5.7%；固定收益基金指數升1.8%。

GUM表示，5月強積金市場表現強勁，股票基金領漲，帶動整體人均回報創年內新高。混合資產基金亦受惠於股市升勢而錄得穩健增長，固定收益基金則維持穩定。展望未來，投資者可考慮根據風險承受能力，靈活調整股票與債券的配置比例，以把握市場機遇並分散潛在風險。