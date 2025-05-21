張智威：新股熱潮帶動港股再上　嗶哩嗶哩績後睇高一線

隔晚美股偏軟，惟港股周三（21日）承接上日升勢，高開54點。信誠證券聯席董事張智威指，最近港股新股市場熾熱，加上內地早前降息降準等一系列措施，兩大因素提振投資者入市意欲及資金流動性，帶動港股最近維持反覆向上格局。張又指，中央早前亦提及6月前將有更多「救經濟、保就業」措施出台，有望進一步帶動恒指反覆向上，挑戰保力加通道上線24,100點水平。