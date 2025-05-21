張智威：新股熱潮帶動港股再上 嗶哩嗶哩績後睇高一線
2025年05月21日 11:31
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隔晚美股偏軟，惟港股周三（21日）承接上日升勢，高開54點。信誠證券聯席董事張智威指，最近港股新股市場熾熱，加上內地早前降息降準等一系列措施，兩大因素提振投資者入市意欲及資金流動性，帶動港股最近維持反覆向上格局。張又指，中央早前亦提及6月前將有更多「救經濟、保就業」措施出台，有望進一步帶動恒指反覆向上，挑戰保力加通道上線24,100點水平。
新股股王寧德時代(03750)上市首日升逾1成半。張智威指，寧德時代有望短期內納入港股通及恒生綜合指數，若消息屬實，股價中短線有一定炒作空間。張又指，公司於動力及儲能電池業務增長強勁，股價未來可看高一線，有意長線持貨亦無不可。
另外，嗶哩嗶哩(09626)上季經調整扭虧為盈，賺3.62億人民幣；張指出，嗶哩嗶哩業績出爐後，股價未有出現「見光死」，反映市場收貨；又指，集團上季廣告及移動遊戲收入均錄得可觀增長，再加上旗下暢銷遊戲《三國：謀定天下》繁體版本預計今年底在港澳台推出，相信其業務能維持不錯增長，估計短期以現價147.5元來看，仍有8元至10元升幅。