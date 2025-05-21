百分百擔保特惠貸款壞帳率升至15.6%　逾3500宗申請疑涉不法行為

政府在「中小企融資擔保計劃」下推出「百分百擔保特惠貸款」的壞帳率持續上升，商務及經濟發展局局長丘應樺書面答覆議員有關提問時稱，截至4月底，計劃下八成、九成和百分百特別擔保產品的累計壞帳率分別約為5.2%、4.2%和15.6%，低於假設整體壞帳率，即分別為12%、16%和25%。

丘應樺表示，截至4月底，貸款機構(包括透過其債務催收機構)正就約5,400宗百分百特別擔保產品下的壞帳個案採取追討行動，並且已經或正就約3,500宗個案採取法律行動。在上述約8,900宗個案中，有超過30%在採取相關追討行動後收到全部或部分欠款。

他指，截至4月底，百分百特別擔保產品有3,519宗申請懷疑涉及不法行為，包括使用虛假文書、提供虛假/失實聲明等，涉及貸款額約105億元。其中，1,512宗個案(涉及約50億元貸款)在按證保險公司及/或貸款機構進行審查時已被拒絕，其餘2,007宗個案(涉及約55億元貸款)於貸款提取後才被發現。按證保險公司及/或貸款機構已採取適當行動，包括向執法機構舉報可能涉及違法行為的個案及提供相關資料配合執法機構的行動。

「中小企融資擔保計劃」下的百分百特別擔保產品於2020年推出，申請期已於去年3月底結束。計劃由按證保險公司負責執行和管理。政府就推行計劃每年需作出預算以應付各項開支，包括就百分百特別擔保產品向參與貸款機構支付的管理費、支付按證保險公司的行政費和必要的實付開支，以及壞帳償付。在2024至25財政年度，相關修訂預算為125億元。