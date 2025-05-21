長建：倫敦上市助融資　兩年內9項受規管業務需重設

對於未來的併購，他表示，集團資金充裕，負債比率極低，合作方長江實業和電能實業都具備強大的財務實力，但集團不會抱志在必得的心態，將會嚴守財務紀律。

雖然目前全球多地受貿易戰、關稅戰的影響，但他表示集團的業務大部分都是受規管業務，回報有保障，不受貿易和關稅戰的影響。

他透露，在2025至2026年，集團將會有9項受規管業務出現規管重設，遍布英國、澳洲、新西蘭等地，集團正努力向監管當局提交重設建議。他不為重設結果作出預測，但舉例過去一兩年其他業務規管重設的結果看到，雖然過去幾年出現通脹上升、利率變動、資本開支增加，但獲批的新規管期合約，都看到回報率上升。

另外有股東亦詢問，假如集團將業務逐一出售，所收取的回報會否較股票市值大。李澤鉅表示，這問題有點取巧，但相信有不少人會同意這位股東的看法。