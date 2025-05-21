銀聯國際：港人五一長假於內地交易額較農曆新年增逾5成

港人近年熱衷北上旅遊。銀聯國際香港、澳門及台灣大區副總裁李兆豐表示，今年五一長假港人北上人次與農曆新年期間相若，期內香港銀聯卡在內地日均交易金額同樣顯著增加，較農曆新年增長超過50%，顯示港人北上消費熱潮持續。

港人外遊方面，澳門、台灣、南韓及泰國等市場表現較理想，交易較農曆新年增加35至60%。

於今年首季，港人在內地一半的消費在大灣區城市進行，單計深圳就佔總數的三分之一，其中港人在深圳30%的消費為百貨類別，按年錄超過3位數增長；醫療/健康護理佔約15%，健康美容亦佔約10%。李兆豐指，隨着近年香港有更多高鐵線路通車，觀察到港人北上消費開始分散到高鐵沿線省份及城市，甘肅、河北、山西等過往較少港人消費的地方亦見明顯增長。

內地訪港旅客方面，今年五一長假日均訪港內地遊客達18.4萬人次，較農曆新年增加23%，期內內地銀聯卡日均線下交易金額較則升近50%，其中醫療、煙酒類以及個別珠寶鐘表、奢侈品商戶交易更加倍增，顯示内地遊客消費力出現反彈。

李兆豐坦言，內地旅客消費模式轉變，由購物式旅遊轉為體驗式旅遊的趨勢，當對於疫前，內地客在港大額商戶交易頻率下降，反之日常生活類商戶交易頻率上升。同時，教育/學校類商戶交易金額上升近10倍，反應來港留學愈來愈受到内地歡迎。

另外，銀聯國際宣布，爲進一步拓展國際業務，決定對公司組織架構進行調整，成立港澳台大區，負責香港、澳門、台灣市場業務拓展，並同步籌建澳門市場辦公室，大區總部設在香港。