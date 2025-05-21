長實新加坡住宅Perfect Ten獲最佳公寓/住宅項目類別五星大獎

【特約報道】由長江實業集團發展的新加坡豪宅物業Perfect Ten，於日前在泰國舉行的2025-2026年度亞太區房地產大獎(2025-2026 Asia Pacific Property Awards)中，獲頒「新加坡最佳公寓/住宅項目類別五星大獎」(Best Apartment/Condominium Development Singapore)。

Asia Pacific Property Awards乃亞太區內具權威地位的房地產業界殊榮，旨在表彰房地產行業中各領域企業的成就。長實發展部高級策劃經理梁仲平表示，對於Perfect Ten獲得亞太區地產業界專家的嘉許，感到十分欣喜。Perfect Ten 的設計理念著重體現自然與奢華、宏偉與實用，以及大膽創新與以人為本的和諧配合，是次得獎相信將為新加坡的高端住宅質素提升至更高層次。

Perfect Ten位於新加坡第10郵區的武吉知馬黃金地段，鄰近武吉知馬自然保護區(Bukit Timah Nature Reserve)及著名購物區烏節路(Orchard Road)，優越的地理位置融合了自然寧靜與都會繁華，為住客提供靜謐與便利兼備的居住環境。

項目由兩幢樓高24層的雙子大廈組成，設計上刻意與主要道路保持距離，確保單位的私隱度。兩座住宅大廈以人字形排列，增強自然通風與採光，並為單位提供無阻擋的寬闊視野。

透過巧妙地結合三種不同色調的玻璃幕牆以及鑲嵌金色反光玻璃的陽台，Perfect Ten的外觀會隨着日光與天氣條件呈現千變萬化的效果，視覺效果獨具匠心。

該項目的室內設計兼具華麗與功能性，為住客營造實用而美觀的生活空間。會所以金色玻璃吊燈與大理石配件點綴，裝潢盡顯優雅氣派，搭配由已故著名建築師 Zaha Hadid設計的時尚廚房島台，進一步提升空間格調。

至於，50米長泳池配以透明池邊設計，與周邊自然景觀無縫銜接，讓住客可盡享水天一色的景緻。而以金色為主調的會所「Golden Clubhouse」兼具社交與休憩的雙重功能。頂層空中花園提供360度全景休閒空間，住客能飽覽景色同時放鬆身心。

梁稱，Perfect Ten的匠心設計及優質配置，可為住客締造安逸舒適的居住體驗。單位採用Miele、Gaggenau、Duravit等優質歐洲品牌配置，並附設先進的智能家居系統，住客可透過手機應用程式，輕鬆管理家中電器及照明系統，預訂會所設施以及與訪客直接溝通，提升日常生活的便利性。

事實上，長實的發展項目屢獲殊榮，香港的屯門飛揚以及新加坡的Stars of Kovan及Perfect Ten住宅項目曾獲PropertyGuru Asia Property Awards 頒發多個獎項。此外，香港的歷山酒店、黃竹坑站第3期、長江集團中心二期、名日‧九肚山、Sea To Sky以及90 Repulse Bay Road項目亦於2023-2024 Asia Pacific Property Awards奪得多項殊榮。

Asia Pacific Property Awards已舉辦超過30年，由超過100名行業專家組成的獨立評審團就項目設計、品質、服務、創新、原創和對可持續發展的承諾進行評審，被視為亞太地區規模最大及最受認可的獎項。