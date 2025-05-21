m18講場：3港巾幗成全球百大女性 邊個咁叻？
2025年05月21日 16:31
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百勝中國首席執行官屈翠容（左）；香港交易所行政總裁陳翊庭（中）；屈臣氏集團行政總裁倪文玲（右）
香港人才濟濟，《財富(Fortune)》雜誌新一屆全球最具影響力100位商業女性名單入面，有3位係香港人，仲齊齊連續兩年上榜，兼排名頭20，今鋪真係揚威國際啊！
上榜嘅包括內地連鎖餐飲集團百勝中國首席執行官屈翠容(Joey Wat)、香港交易所(00388)行政總裁陳翊庭(Bonnie Chan)同埋屈臣氏集團行政總裁倪文玲(Malina Ngai)，分別位列11、13，及19，較去年分別躍升52位、32位及62位。
該雜誌大讚三位喺其工作崗位上嘅貢獻。Joey證明外國品牌喺中國市場仍然有得做，Bonnie被形容為香港第二重要嘅金融大使，過去嘅努力亦得到回報，香港重返世界頂級嘅集資中心，而且喺推動董事會多元化有成效，現時得約3%上市公司嘅董事會係全男班。
雖然香港地方細細，但不時有出色嘅女性登上唔同名單，可謂「巾幗精英榮耀香江」。絲絲就希望未來會有更多女性登上國際舞台上，讓世界聽見更多香港嘅聲音。