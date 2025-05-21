m18講場：3港巾幗成全球百大女性　邊個咁叻？

香港人才濟濟，《財富(Fortune)》雜誌新一屆全球最具影響力100位商業女性名單入面，有3位係香港人，仲齊齊連續兩年上榜，兼排名頭20，今鋪真係揚威國際啊！

該雜誌大讚三位喺其工作崗位上嘅貢獻。Joey證明外國品牌喺中國市場仍然有得做，Bonnie被形容為香港第二重要嘅金融大使，過去嘅努力亦得到回報，香港重返世界頂級嘅集資中心，而且喺推動董事會多元化有成效，現時得約3%上市公司嘅董事會係全男班。

雖然香港地方細細，但不時有出色嘅女性登上唔同名單，可謂「巾幗精英榮耀香江」。絲絲就希望未來會有更多女性登上國際舞台上，讓世界聽見更多香港嘅聲音。