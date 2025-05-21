證監會禁止獅子期貨前RO重投業界5個月

香港證監會禁止獅子期貨的前負責人員、核心職能主管兼董事何衍行重投業界5個月，由5月21日至2025年10月20日止。

證監會在採取上述紀律行動前，已處分獅子期貨，因該公司在2017年5月至2019年7月的有關期間內，沒有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定及其他監管規定。同時認為，獅子期貨的缺失，可歸因於何衍行在2017年5月至2018年9月期間，沒有履行他作為獅子期貨的負責人員及高級管理層成員的職責。

證監會調查發現，獅子期貨由於沒有進行充分的盡職審查，故未能妥善評估及管理與容許客戶使用客戶自設系統發出交易指示相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險和其他風險。另亦發現，獅子期貨沒有設立有效的持續監察系統，以偵測及評估客戶帳戶內的可疑交易模式。

證監會在決定對何衍行採取上述紀律處分時，已考慮到他及獅子期貨沒有勤勉盡責地監察客戶活動，以及沒有設立充足而有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度和監控措施。此乃屬嚴重缺失，因為這可能會損害公眾對市場的信心和破壞市場的廉潔穩健；有需要向市場傳遞具阻嚇力的強烈訊息，以示有關缺失不可接受；及他過往並無遭受紀律處分的紀錄。