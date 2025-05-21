報告：30%亞太區家族辦公室擬未來5年增加大中華區投資

瑞銀發布《2025年全球家族辦公室報告》，發現在未來5年內，超過一半的亞太區家族辦公室計劃增加對亞太區(大中華區除外)的投資，並有30%亞太區家族辦公室計劃增加對大中華區的投資。在未來12個月，22%的亞太區家族辦公室還計劃增加配置於印度和台灣，39%的亞太區家族辦公室計劃增加對中國的配置。

亞太區家族辦公室的首選資產類別為已發展市場股票和債券。於2024年，亞太區家族辦公室平均配置於已發展市場股票比例為24%，債券為20%。在資產配置方面，48%的亞太區家族辦公室希望在未來5年內增加對已發展市場股票的投資，40%則希望增加對新興市場股票的投資。

傳承計劃是許多亞太區家族辦公室重視的一大議題。近六成亞太區家族辦公室將讓下一代參與董事會，49%的亞太區家族辦公室將讓下一代擔任出任管理或執行職務，高於全球同行的佔比31%。

當被問及於未來12個月其財務目標將面臨的威脅時，70%的家族辦公室強調貿易戰。52%受訪者擔心的第二大問題是重大的地緣政治衝突，其次為更高的通脹。展望未來5年，擔心重大地緣政治衝突的受訪者增加到61%，53%的受訪者擔心可能因潛在的嚴重貿易爭端而導致全球經濟衰退。

儘管存在擔憂，但在進行調查時，59%的家族辦公室計劃在2025年承擔與2024年同等的投資組合風險，並忠於其投資目標。然而，38%的受訪者強調在管理投資組合風險時很難找到合適的風險抵銷策略，29%的受訪者指出，由於不穩定相關性等因素，避險資產仍有不可預測性。

在此背景下，40%的受訪者認為更加依賴基金經理的選擇和/或主動管理是增強組合分散投資的有效方式，其次方式為對沖基金，佔比31%。27%的受訪者正在增加持有非流動性資產，26%的受訪者正在使用高質量短期的固定收益。與上一年相比，全球19%的受訪者投資於貴金屬，增幅最快，21%的受訪者預計於未來5年內貴金屬的配置將大幅或適度增加。

瑞銀財富管理策略客戶部主管Benjamin Cavalli指，在面對市場波動加劇、對全球經濟衰退擔憂、以及4月初幾乎前所未見的市場拋售之後，瑞銀的最新報告正作出提醒，世界各地的家族辦公室正專注於為下一代保護財富，因此他們的首要目標是追求長遠並穩定的投資方法。

在受訪全球家族辦公室中，約有四分一來自亞太區，為第二大受訪地區。本次調查於 今年1月22日至4月4日進行。