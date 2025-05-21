《穩定幣條例草案》料年內生效　發行法幣穩定幣需申領牌照

立法會通過《穩定幣條例草案》，以在香港設立法幣穩定幣發行人的發牌制度。條例實施後，任何人如在業務過程中在香港發行法幣穩定幣，或在香港或以外發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣，必須向金融管理專員申領牌照。

據指，相關人士須符合儲備資產管理及贖回等方面的規定，包括妥善分隔客戶資產、維持健全的穩定機制，以及須在合理條件下按面額處理穩定幣持有人的贖回要求。相關人士亦須符合一系列打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、風險管理、披露規定及審計和適當人選等要求。金融管理專員會適時就制度的詳細監管要求作進一步諮詢。

此外，為防範詐騙，在任何時候(包括6個月的不違反期)，只有關於持牌法幣穩定幣發行的廣告會被允許。市民應留意上述事項，並在接收與法幣穩定幣相關的廣告或信息時保持審慎。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，條例秉持「相同活動、相同風險、相同監管」的原則，着重風險為本，致力締造穩健的監管環境，為香港的虛擬資產市場提供穩定的基礎，推動行業的可持續發展，保障用戶的權益。

金融管理局總裁余偉文表示，相信穩健和適切的監管環境可以締造有利條件，支持香港穩定幣以至數碼資產生態圈的健康、負責任和可持續發展。

條例預計將在今年內生效，讓業界有足夠時間了解發牌制度下的要求。發牌制度亦設有過渡期安排，以便業界能按照條例的要求申領牌照及作出適當的業務安排。