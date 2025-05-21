中銀香港：首季淨服務費及佣金按年增34.7%

港元拆息持續走弱，中銀香港個金產品總經理周國昌表示，月初港元拆息由4厘以上降至2厘以下，港美息差超過200點子，觸及7.75強方兌換保證，雖然時長維持一周較為罕見，但仍屬於正常調節水平。他預期，短期內一至3個月港元拆息將維持在2至3厘水平，各大銀行存款利率將保持在約2厘水平。

周國昌指，該行今年首季淨服務費及佣金按年上升34.7%，主要由財富管理業務帶動，而今年首4個月新開戶按年比有80%增長，加上息口回落，客戶開始將資全由定存轉向儲蓄保險、貨幣基金等產品，使該行活期存款(CASA)比率今年迄今錄持續穩健增長。

樓市方面，2024年香港樓宇市場買賣宗數約6.8萬宗，預期2025年溫和增長，一手盤繼為主要推動力，料樓價今年不會有大波動，但具體仍要取決於發展商定價和推盤速度。他提到，該行今年按揭貸款餘額錄得健康的正增長，有信心今年按揭業務市佔率維持3成以上水平。

另外，中銀人壽執行總裁鄧子平表示，對於今年策略展望，將聯動中銀香港，加強協同優勢，亦會強化跨行業合作，構建特色生態圈，在養老金融方面，啟動全球旅居，構建跨境養老體系，而在「保險+醫療」方面，會把握資源優勢，促進灣區共融。