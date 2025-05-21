滙豐加強針對亞洲企業家財富管理服務支援

滙豐表示，該行致力在亞洲地區加強對企業家的專屬支援，並以香港為首個推行市場，幫助客戶駕馭在個人財富及商業活動不同階段的需要。

全球83%企業家表示，他們追求財富的動力源於家族及傳承，帶動滙豐一站式銀行服務的需求顯著增長，尤其是企業家同時兼顧個人及商業層面，需要從多方面管理財富。

香港企業家的流動性極高，當中約八成在年內偶爾居於多地，相比全球平均只有53％。然而，大部分企業家仍以香港為主要營商市場，其中八成（81%）在本地經營業務1。因應國際化的生活方式，企業家及家族對跨境金融解決方案有殷切需求。

作為針對早期創業者的最新服務，滙豐為現有企業客戶推出「企業家財富啟晉計劃」，旨在通過提供個人化的財富規劃、投資活動、環球行業專家網絡，以及資深客戶關係經理支持，培育尚未成為私人銀行客戶且處於增長初期的高潛力企業家。

滙豐亦在香港及英國推出創新交流計劃，為私人銀行客戶帶來創科產業的行業見解。其中包括「All-in on Innovation」深度考察活動，為熱衷創新科技的亞洲超高淨值客戶策劃美國科企啟迪之旅，會見知名創投及初創企業。

滙豐環球私人銀行亞太區總監嚴樂居表示，企業家一直是其業務重心，佔環球私人銀行香港客戶的三分之二。隨着配合亞洲的財富增長，將加強針對亞洲企業家的財富管理服務，進一步鞏固環球私人銀行與工商金融和企業及機構銀行之間的緊密聯繫。