羅傑斯：全球經濟大鑊　已清倉美股　轉投呢三樣...

曾精準預測2008年金融風暴的美國投資大亨羅傑斯(Jim Rogers)坦言，自己已清倉美股，更稱「以前也見過這種派對」，是次特別令人擔憂。

羅傑斯表示，已幾乎賣掉全球股票持倉，現正持有大量現金、黃金及白銀。他稱，現時的全球經濟樂觀氣氛掩蓋深層次問題，包括全球債務危機、不可持續的投機及自由貿易的大變。

羅傑斯認同股神巴菲特持有現金的做法。他說，現時市場數據看起來很好，全球多數股市表現良好，新投資者湧入又認為賺錢容易。然而，他認為該情況不會持久，當所有市場都在上升，又很少人表示擔憂時，通常就是最該擔心之時。他強調，目前投機非常高。

羅傑斯認為，關稅總是對所有人不利。他強調，關稅最終通常由消費者支付。他也認為，利率在未來幾年會走高，因為通脹尚未結束。

對於黃金和白銀，羅傑斯持倉頗多，並稱若價格下跌會買入更多。目前大部分現金以美元形式及工具存放。雖然他認為美元將迎來「另一次歡呼」，惟計劃在美元上升時賣出，因為美國龐大的債務使其正在「接近尾聲」。他還沒看到能取代美元的貨幣。

對當前市場，羅傑斯的建議是：「非常、非常小心」。