美孚新邨三房連車位售1040萬　6年帳蝕436萬元

藍籌屋苑業主趁交投回升，加快劈價蝕讓出貨，荔枝角美孚新邨套三房單位，減價後連車位以1,040萬元成交，約6年帳面虧損逾436萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭琨表示，西灣河嘉亨灣6座低層D室，實用面積約742方呎，套三房連儲物房設計，望海景，叫價約1,650萬元，惟隨市況調整，累減170萬元，以1,480萬元成交，呎價約19,946元，原業主2016年以約1,430萬元購入，單位帳面升值逾3%。

●美聯錢敏義指，鰂魚涌太古城漢宮閣高層F室，實用面積約723方呎，三房間隔，叫價950萬元，獲外區客以920萬元承接，呎價約12,725元，原業主於2009年5月以約520萬元購入。

●中原黃雪飛稱，西半山巴威大廈中層B室，實用面積約2,480方呎，五房雙套房間隔，叫價3,800萬元，現以3,138萬元連車位沽出，呎價約12,653元，新買家為同區換樓客。

●利嘉閣黃祥湧指，堅尼地城KENNEDY 38低層N室，實用面積約300方呎，一房設計，原業主叫價680萬元連租約放售，最終以631萬元成交，呎價約21,033元，新買家為外區投資客，即享約4厘租金回報，原業主在2021年以約809萬元一手買入，帳面蝕178萬元。

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九龍區

●利嘉閣謝國勳表示，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道30號高層D室，實用面積約910方呎，套三房間隔，連車位叫價1,100萬元，議價後以1,040萬元售出，呎價約11,429元，原業主於2019年以約1,476萬元連車位買入，約6年帳面虧蝕436萬元，貶值約29.5%。

●中原曾文慧指，大角咀港灣豪庭9座低層F室，實用面積約414方呎，兩房間隔，享內園景，去年中叫價620萬元，期間因應市況多次調整叫價，直至上月減至560萬元即獲洽購，累減70萬元，以550萬元成交，呎價約13,285元。

●香港置業陳子麟稱，牛頭角淘大花園O座極低層單位，實用面積約356方呎，兩房間隔，望內園景，叫價450萬元放盤約兩星期後，議價後以410萬元易手，呎價約11,517元，新買家原為同區租客。

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新界區

●中原曹嘉華表示，東涌映灣園15座高層D室，實用面積約648方呎，三房間隔，享山景，叫價688萬元，上車客睇樓已一年，見近日拆息明顯回落，把握樓價低位置業，一星期前洽購中層同室單位失敗，以相同價錢645萬元購入上址，呎價約9,954元。

●置安居蘇永耀指，屯門新屯門中心10座低層C室，實用面積約589方呎，一直叫價430萬元放售，早前降價至408萬元，再減至390萬元才獲新買家還價，終以375萬元售出，累積減幅約12.8%，呎價約6,367元。

●祥益龍超君稱，屯門居屋兆安苑D座中層4室，實用面積約563方呎，兩房間隔，區內新婚客見單位附設裝修，且屋苑鄰近市中心，於已補價自由市場以370萬元購入作新婚之用，呎價約6,572元。

●中原伍耀祖指，天水圍慧景軒5月錄約5宗買賣，屋苑1座低層E室，實用面積約681方呎，套三房間隔，享內園景，叫價580萬元，減價31.2萬元，獲買家以548.8萬元承接，呎價約8,059元。

●中原林頌宜表示，元朗朗城滙2座高層B室，實用面積約747方呎，套三房間隔，叫價990萬元，減價54萬元，議價後以936萬元成交，呎價約12,530元，原業主於2020年12月以1,296.79萬元一手買入，帳面蝕360.8萬元，貶值約28%。

●中原王勤學稱，元朗Grand YOHO本月錄12宗買賣，較上月全月激增3倍，為近4年來最旺的月份，其中5座高層A室，實用面積約534方呎，叫價868萬元，議價後以848萬元沽出，呎價妁約15,880元，做價創屋苑兩房單近兩年新高，約5年帳面仍蝕191萬元，貶值約18%。

●中原地產上水中心第二分行資深分區營業經理周雪雯表示，新盤熱銷，帶動整體交投，上水中心本月暫錄約2宗成交，分行最新錄4座低層D室，單位建築面積699平方呎，實用面積532平方呎，屬3房間隔，開價約688萬元，議價後以663萬元易手，實用面積平均呎價12462元。

中原周雪雯指，新買家為同區換樓客，見放盤價錢合理，間隔合用，即購入單位自住。據了解，原業主則於2009年以256萬元購入上址，持貨約16年，現轉手帳面獲利407萬元離場，單位期內升值159%。

●中原周偉航表示，大圍柏傲莊5月暫錄約4宗二手買賣，柏傲莊I第2A座中層D室，實用面積約350方呎，一房間隔，叫價約748萬元，議價後以716萬元獲承接，呎價約20,457元，新買家為上車客，原業主於2020年以約778萬元購入，約5年帳面蝕62萬元。

●中原陳敬天指，沙田中心廣寧大廈高層B室，實用面積約297方呎，兩房間隔，叫價約450萬元，日前議價後以428萬元獲承接，呎價約14,411元，新買家為上車客。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山5月暫錄約54宗二手買賣，按月增約八成，迎海3座高層B室，實用面積約473方呎，兩房間隔，叫價約710萬元，議價後以650萬元易手，呎價約13,742元，新買家為用家，原業主持貨約13年，帳面獲利約40萬元。

●中原陳耀榮指，馬鞍山居屋錦泰苑C座高層7室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價618萬元，放盤約一個月，議價後以560萬元沽出，呎價約8,615元，新買家為區外用家。

●中原何俊傑表示，將軍澳天晉1座中層C室，實用面積約708方呎，套三房間隔，享市景，去年叫價1,320萬元放售，現累減53.2萬元或約4%，以1,266.8萬元成交，呎價約17,893元，原業主於2019年4月以1,395萬元買入，約6年帳面蝕讓128.2萬元。

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