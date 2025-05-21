美股3大指數齊跌　道指挫336點

貿易戰陰霾未散，美國大型零售商業績表現受壓，再加上多位聯儲局官員亦繼續就經濟前景的擔憂發聲，再次挑起市場的恐慌。美股3大指數周三早段全線下跌，道指跌336點，報42,340點；標指跌32點，報5,908點；納指跌93點，報19,049點。

港股夜期報23,845點，升62點，高水17點。

聖路易斯聯儲銀行行長穆薩萊姆表示，特朗普政府的貿易經濟措施高度不確定，使得企業暫停投資、家庭亦減少消費，可能會導致經濟增長大幅放緩。與此同時，關稅可能會導致更持久的通脹，因此不應過早減少。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克則重申他近日多次提及的觀點︰關稅對通脹的影響未完全顯現。他表示，經濟可能正處於新一輪通脹加速周期的邊緣。

大型零售商亦對前景發出警告。以平價雜貨作為賣點的連鎖百貨公司Target公布截至5月3日止一季業績，季度收入為238.46億美元，按年減少2.79%；經調整每股盈利為1.3美元，按年大跌35%。更重要的是，該公司削減全年業績指引，由原來預測營銷額增長1%，改為「低單位數下滑」，並且降低全年經調整每股盈利預測。

根據管理層的解釋，業績表現不佳主因是受宏觀經濟環境影響，包括消費的可支配收入減少、對關稅的不確定影響消費意欲，還有公司放棄多元化、平等及包容(DEI)政策引發的反彈。Target股價早段曾跌6.84%。