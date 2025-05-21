一手樓盤湧現推售 沙田新盤加推單位由410萬起

新盤群起出擊，沙田全新單幢樓盤繼周一(19日)公布首張價單後，周三(21日)旋即加推新價單，首推開放式戶型，折實入場價410.8萬元。香港仔黃竹坑站上蓋項目，部署最新24小時內推出首批單位招標，有機會涵蓋全盤面積最大的複式五房戶。

沙田UNI Residence加推2號價單 開放式戶入場費410萬元

據價單資料，今批單位涵蓋開放式至兩房戶，實用面積286至394方呎，折實售價由410.8萬至687.6萬元，呎價約14,364至17,543元。售價及呎價最低均為3樓H室，屬於實用面積286方呎的開放式戶型。

資料顯示，項目日前公布首張價單提供50伙，折實平均呎價約15,481元。消息稱，新推單位因樓層等因素，屬原價加推，項目已獲超額認購。

陳漢麟料SIERRA SEA第1B期投資客比例再攀升

新地代理執行董事陳漢麟表示，項目買家投資客佔約三成，計劃長線收租為主，隨着銀行定存息率下跌，回報不及買樓收租，壓軸一輪賣樓的投資客比例料會進一步攀升。

以地區分布，買家主要來自沙田、大埔及西貢，佔比例約六成，亦不乏港島及九龍區客戶，項目可謂「世界盤」，對周六銷售非常有信心。

此外，發展商介紹會所設施及服務，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，消閒設施多達168項。會所自設有機農莊，以「Farm To Table」及「Sea To Table」概念，從農場及魚獲產地直送新鮮食材，不時邀請包括帝苑酒店的星級主廚，為住戶打造私廚晚宴系列。

滶晨最快24小時內推首批單位標售 不少於90伙 主打三四房

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，首批推出不少於90伙，以三、四房大單位為主，定位參考山頂及南區超級豪宅，首批有機會涵蓋項目面積最大的莊園大宅，該五房單位已接獲不少查詢，客源以本地富豪為主。

集團項目管理部項目管理主管陳志偉表示，上述單位為第1A座41樓及42樓P2複式單位，命名為「DEEP WATER MANOR」，實用面積3,120方呎，屬港島南岸實用面積最大單位，採五房5套連工人房連洗手間設計，附設932呎平台及私人戶外泳池，客廳中空樓底達6.7米，視野闊約115呎，享有深水灣及壽臣山開揚景致。

維港滙III重沽5伙早前終止交易單位 重售價比原價低12%

成交紀錄冊顯示，上述重售單位均屬第1B座的B室，實用面積315方呎一房戶型，今日以755.09萬至797.64萬元再度售出，呎價約23,971至25,322元。該批單位曾於2021年8月至2022年2月期間，以862.23萬至910.82萬元售出，反映最新做價錄得折讓。

此外，該盤今日亦沽出同座23樓A室，實用面積524方呎，成交價1,239.3萬元，呎價約23,651元。

啟德海灣一房戶548萬成交 呎價19049元

ST. GEORGE'S MANSIONS三房大宅8800萬售 近一個月錄13刁

項目最近一個月錄13宗成交，不少為大家族大手買入，亦不乏看好項目租金回報的投資者。據市場消息，該13宗成交，佔11宗為三房或以上大戶型，平均每伙售價逾7,400萬元。項目至今累售121伙，總套現逾100億元。

除本地大家族外，項目亦受外國金融高才和專才歡迎。據市場人士透露，最近成交中，有5組為同一客人同時購入兩伙或以上的大手交易。

天瀧售出千呎單位及車位 南首錄細戶成交 共涉4523萬

●恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目周三(21日)暫售出兩伙及一個車位，合共套現逾4,523萬港元。

此外，集團牽頭發展的馬頭角南首，最新售出23樓A5室，實用面積258方呎，成交價558.07萬元，呎價約21,631元。全盤至今累售260伙，佔可供發售單位約94%，套現約13.4億元。

●麗新發展（00488）元朗尚柏周三(21日)更新價單，將3伙特色單位定價大幅下調約18.3%至34.1%，減幅最大單位為地下A室連花園戶，實用面積494方呎，最新折實售價471.97萬元。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳稱，近日銀行同業拆息持續下調，市民供款壓力減輕，帶動整體置業氣氛活躍。該盤最新成交印證市場已進入「雙軌需求並行」階段。一方面，一房單位受惠百元印花稅及低總價，吸引首置客入市；另一方面，兩房及以上單位則受換樓客追捧。

●華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周三(21日)以招標形式售出一伙坐向九龍東的高層海景套三房戶，單位為第1B座25樓A室，實用面積960方呎，成交價2,832萬元，呎價約29,500元。同類型分層標準單位自4月初現樓登場後，共招標售出11伙，套現逾2.8億元，現時僅餘最後5伙同類型單位待售。

據了解，上址買家為本地家庭客，因高層單位享有九龍東開揚海景，同類型高層戶已所剩無幾，故加快入市作自住之用。瑜一‧天海自4月初現樓登場後已沽出128伙，套現逾15.8億元。