一手樓盤湧現推售 沙田新盤加推單位由410萬起
2025年05月21日 21:56
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新盤群起出擊，沙田全新單幢樓盤繼周一(19日)公布首張價單後，周三(21日)旋即加推新價單，首推開放式戶型，折實入場價410.8萬元。香港仔黃竹坑站上蓋項目，部署最新24小時內推出首批單位招標，有機會涵蓋全盤面積最大的複式五房戶。
沙田UNI Residence加推2號價單 開放式戶入場費410萬元
●永泰地產(00369)及萬科香港合作的的沙田UNI Residence，周三(21日)加推第2號價單，涉及24伙，折實平均呎價約15,936港元，是次首度推出開放式單位，折實售價410.8萬元起。
據價單資料，今批單位涵蓋開放式至兩房戶，實用面積286至394方呎，折實售價由410.8萬至687.6萬元，呎價約14,364至17,543元。售價及呎價最低均為3樓H室，屬於實用面積286方呎的開放式戶型。
資料顯示，項目日前公布首張價單提供50伙，折實平均呎價約15,481元。消息稱，新推單位因樓層等因素，屬原價加推，項目已獲超額認購。
陳漢麟料SIERRA SEA第1B期投資客比例再攀升
●新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期，將於周六(24日)進行最後一輪銷售。
新地代理執行董事陳漢麟表示，項目買家投資客佔約三成，計劃長線收租為主，隨着銀行定存息率下跌，回報不及買樓收租，壓軸一輪賣樓的投資客比例料會進一步攀升。
以地區分布，買家主要來自沙田、大埔及西貢，佔比例約六成，亦不乏港島及九龍區客戶，項目可謂「世界盤」，對周六銷售非常有信心。
此外，發展商介紹會所設施及服務，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，消閒設施多達168項。會所自設有機農莊，以「Farm To Table」及「Sea To Table」概念，從農場及魚獲產地直送新鮮食材，不時邀請包括帝苑酒店的星級主廚，為住戶打造私廚晚宴系列。
●新鴻基地產(00016)北角海璇1B期第5座16樓B室，實用面積1,488方呎，四房雙套房間隔，周二(20日)以6,827萬港元連車位售出，呎價約45,880元。
滶晨最快24小時內推首批單位標售 不少於90伙 主打三四房
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，首批推出不少於90伙，以三、四房大單位為主，定位參考山頂及南區超級豪宅，首批有機會涵蓋項目面積最大的莊園大宅，該五房單位已接獲不少查詢，客源以本地富豪為主。
集團項目管理部項目管理主管陳志偉表示，上述單位為第1A座41樓及42樓P2複式單位，命名為「DEEP WATER MANOR」，實用面積3,120方呎，屬港島南岸實用面積最大單位，採五房5套連工人房連洗手間設計，附設932呎平台及私人戶外泳池，客廳中空樓底達6.7米，視野闊約115呎，享有深水灣及壽臣山開揚景致。
維港滙III重沽5伙早前終止交易單位 重售價比原價低12%
●信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，周三(21日)單日沽出6伙，其中5伙為近日錄得終止交易的單位，最新重售成交價全數較原售價均低出約12.4%。
成交紀錄冊顯示，上述重售單位均屬第1B座的B室，實用面積315方呎一房戶型，今日以755.09萬至797.64萬元再度售出，呎價約23,971至25,322元。該批單位曾於2021年8月至2022年2月期間，以862.23萬至910.82萬元售出，反映最新做價錄得折讓。
此外，該盤今日亦沽出同座23樓A室，實用面積524方呎，成交價1,239.3萬元，呎價約23,651元。
啟德海灣一房戶548萬成交 呎價19049元
●嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德跑道區啟德海灣第1期，周三(21日)售出第2A座20樓N室，實用面積288方呎，一房間隔，成交價548.6萬元，呎價約19,049元。買家參觀項目後，受會所設施吸引，購入單位自住。
ST. GEORGE'S MANSIONS三房大宅8800萬售 近一個月錄13刁
●信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，周三(21日)沽出1座19樓B室，實用面積1,841方呎，三房間隔，成交價8,800萬港元，呎價約47,800元。
項目最近一個月錄13宗成交，不少為大家族大手買入，亦不乏看好項目租金回報的投資者。據市場消息，該13宗成交，佔11宗為三房或以上大戶型，平均每伙售價逾7,400萬元。項目至今累售121伙，總套現逾100億元。
除本地大家族外，項目亦受外國金融高才和專才歡迎。據市場人士透露，最近成交中，有5組為同一客人同時購入兩伙或以上的大手交易。
天瀧售出千呎單位及車位 南首錄細戶成交 共涉4523萬
●恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目周三(21日)暫售出兩伙及一個車位，合共套現逾4,523萬港元。
其中，恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧連續第3日錄得成交，今日售出6座11樓A室，實用面積1,085方呎，成交價3,600萬元，呎價約33,180元。項目同日亦以365萬元售出一個車位，單日套現3,965萬元。天瀧10日內連環售出14伙，連車位套現約6.7億元。
此外，集團牽頭發展的馬頭角南首，最新售出23樓A5室，實用面積258方呎，成交價558.07萬元，呎價約21,631元。全盤至今累售260伙，佔可供發售單位約94%，套現約13.4億元。
●麗新發展（00488）元朗尚柏周三(21日)更新價單，將3伙特色單位定價大幅下調約18.3%至34.1%，減幅最大單位為地下A室連花園戶，實用面積494方呎，最新折實售價471.97萬元。
●路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周三(21日)再錄5宗成交，涵蓋一房及兩戶，實用面積384至496方呎，成交價360.22萬至447.2萬港元，呎價約8,857至9,381元。據悉，不少買家為「轉租為買」的首置客，見息口持續下調，供抵過租情況重臨，加上項目現樓即住，買家決策效率明顯提升。
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳稱，近日銀行同業拆息持續下調，市民供款壓力減輕，帶動整體置業氣氛活躍。該盤最新成交印證市場已進入「雙軌需求並行」階段。一方面，一房單位受惠百元印花稅及低總價，吸引首置客入市；另一方面，兩房及以上單位則受換樓客追捧。
●華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周三(21日)以招標形式售出一伙坐向九龍東的高層海景套三房戶，單位為第1B座25樓A室，實用面積960方呎，成交價2,832萬元，呎價約29,500元。同類型分層標準單位自4月初現樓登場後，共招標售出11伙，套現逾2.8億元，現時僅餘最後5伙同類型單位待售。
據了解，上址買家為本地家庭客，因高層單位享有九龍東開揚海景，同類型高層戶已所剩無幾，故加快入市作自住之用。瑜一‧天海自4月初現樓登場後已沽出128伙，套現逾15.8億元。