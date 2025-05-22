大摩調升中國今年經濟預測　料人行續放水

中國取消對美國的反制關稅短短一周，再有外資投行加入調升中國經濟增長預測的陣營。摩根士丹利更一次過上調今、明兩年經濟增長預測，分別由4.2%及4%，調高至4.5%及4.2%，並料中國人民銀行年內將進一步「放水」。近期人行透過逆回購操作已連續4日向市場淨投放，昨日再「放水」650億元人民幣(下同)。

人行行長潘功勝日前主持召開金融支持實體經濟座談會，強調要實施好適度寬鬆貨幣政策，滿足實體經濟有效融資需求，保持金融總量合理增長。人行昨日隨即再進行1,570億元的7天期逆回購操作，累計4個交易日淨投放規模共有3,635億元。

滬深3大指數已連升兩日，滬綜指昨曾高見3,394點，全日收升0.21%，報3,387點，深成指及深圳創業板指數亦各升0.44%及0.83%，報10,294點及2,065點，且兩市主板成交維持約1.17萬億元。

人民幣匯市方面，周三官方開出的人民幣中間價報7.1937兌每美元，按日微跌6點子，惟在岸人民幣昨午4時半收報7.2065，按日轉升142點子。摩根士丹利預期，人民幣今年底高見7.15兌每美元，明年底料觸及7.05水平。

不過，大摩指關稅及內地政策仍存不明朗因素，是次調高經濟增長預測，主要是由於關稅帶來的影響減弱，但內地仍面對通縮壓力。故該行預計，內地將推出5,000億至一萬億元財政刺激措施，主要支持基建項目。人行或於今年餘下時間再減息0.15至0.2厘、下調存款準備金率0.5個百分點。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤亦指，中美關稅緩解對內地經濟增長有正面作用。被問到新興市場增長能否抵銷中國對美出口下降，她指，東盟已是中國最大貿易夥伴之一，出口份額持續上升，但短期內這些市場難完全抵銷對美出口的急劇下降。長遠而言，例如在10年內或見到全球貿易結構發生更大的變化。