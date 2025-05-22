凱基：宏觀因素助英國股市跑出

早前，美國宣布與英國達成貿易協議，主要內容包括美國對自英國進口的汽車關稅從27.5%降至10%；美國對自英國進口的鋼鋁關稅由25%降至零；英國將加快美國商品通過海關的速度，減少在農產品、化工、能源和工業出口的貿易壁壘，尤其在農產品部分加大牛肉和乙醇的市場准入。此外，英國將從美國購買價值100億美元的波音飛機。

美英協議為其他國家提供一些重要的談判資訊與方向，包括10%的關稅可能是基本條件、另可能需付出降低對美國產品市場准入或增加對美國進口的代價，但對於特定行業的高關稅應有降低甚至是移除的機會。故該協議消息出爐後，全球貿易不確定性指標有所回落。此協議對於英國的汽車、鋼、鋁等行業確實有提振效果，因此可以觀察到英國出口股原本便因相對其他國家偏低的對等關稅優勢而有所上漲，協議達成後更因降稅而持續獲得提振。

貨幣政策料維持寬鬆

宏觀經濟方面，英國3月份通脹按年升幅從2.8%降至2.6%，主要反映能源價格下滑。其中核心通脹按年升幅由3.5%降至3.4%，服務類通脹亦從5.0%下降至4.7%，反映住宿價格回落的幅度大於運輸票價的小幅回升。在當前通脹數據低於英倫銀行預測水平下，為央行創造了寬鬆空間。

儘管英國第一季經濟數據表現強勁，惟進入第二季恐有放緩的風險。除了反映美國關稅政策推出對貿易需求的影響外，國內勞動市場降溫亦將對經濟造成壓力。觀察英國就業調查指標表現疲軟，最新數據亦顯示職缺持續下降，令英倫銀行後續仍有保持寬鬆的必要性，繼5月宣布減息0.25厘後，市場預期年底前仍有約兩至3次減息空間。

隨着貨幣政策寬鬆有望支撐內需，加上英國與美國達成貿易協議亦有望提供相關行業優勢，加上英國股市自身亦擁有抗波動的特性，故今年以來股市表現相對優於美股與日股。考慮到分散全球股市的重要性，預料英股在後續可能再度動盪的市場環境下，仍是進可攻退可守的優質市場。

凱基亞洲投資策略部