鄧聲興：理想汽車有望實現內外銷量同步增長

值得關注的是，純電SUV理想i8已亮相工信部公告，計劃7月正式上市，首次搭載自研碳化硅驅動電機，總功率達400千瓦，配合5C超充技術及全國超過2,000座的5C超充站網絡，產品競爭力顯著提升。

相較首款純電MEGA上市時，理想汽車現已構建更完善的純電生態系統，包括成熟的補能網絡和更豐富的市場經驗，為後續純電車型成功奠定基礎。2025年公司形成增程與純電雙線並進的產品矩陣，一方面通過L系列煥新版穩固增程市場基本盤，另一方面憑藉i8等純電新車型開拓增量市場。在政策支持與海外擴張的雙重推動下，理想汽車有望實現內外銷量同步增長，投資者可密切關注其純電車型市場表現及海外布局進展。股份阻力位138元，支持位100元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者未持有上述股份)