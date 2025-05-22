郭家耀：吼比特幣ETF　小鵬上望90元

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，指隔晚美股顯著調整，主要是市場擔心美國總統特朗普減稅政策，加劇財赤，但港股近期和美股走勢關聯度低，料受拖累程度不大。他指，港股近期持續強勢，主要是內地減息刺激中資股，以及受企業業績帶動，而目前拆息偏低，反映資金充裕，加上憧憬內地政策支持，大市仍比較樂觀。他指，恒指在兩萬四關或有阻力，但二萬三關有較強支持，後市料走反覆向好格局。

比特幣周四(22日)突破11萬美元，創歷史高位。郭指比特幣走勢強勁，成為市場避險工具，尤其是市場對美元的信心大幅降低，變相要找其他替代品作為配置對象。他指相關概念股當然受惠，但在香港上市主要是平台交易公司或直接持有比特幣的公司，相對來說波動性始終高一點，如果想捕捉比特幣升勢，不妨考慮買入比特幣ETF。