許繹彬：港交所有望帶動恒指衝上雲霄

不過港股這星期上升的板塊，並非全部一面倒上升，而是今日造好的股份，明天就會回吐，只有科技股的走勢較為穩定，但仍並非全部走勢相同。因此，港股走勢對投資者來說確實有點「飄忽」，但如果投資者選擇買賣以恒指上升為主的牛證或交易所買賣基金(ETF)，就不會有「難以觸摸」之感。

驅使恒指穩步上揚的原因，相信其中一個是因為中美雙方為長期鬥爭的貿易戰達成暫時「停戰」的共識，緊張氣氛暫且緩和，令中港美的投資氣氛有所改善；但這改善卻未可給予投資者充分信心，特朗普是真心「和談」，還是純粹在拖延時間，策劃一些令人「措手不及」的措施？投資者因此時刻提高戒備，實屬正常反應，導致個別強勢股一到心理關口，便會顯著回吐。

可幸的是，內地由周二(20日)起，正式為1年期和5年期貸款市場報價利率(LPR)下調10個基點，是自去年10月以來的首次政策減息，在減息降準全面落實下，相信會為市場注入1萬億元人民幣流動性，亦是令中港兩地股市均能夠靠穩的主要原因。

再者，港元拆息自月初起持續急降，一個月銀行同業拆息近日更跌穿一厘，低見0.96厘，創下近3年新低。隨着拆息大跌，令大量資金湧港，令銀行出現「水浸」。在利率持續低企下，透過融資作買賣股票的成本亦因而下降，此現象亦是3年內少見，因而令港股的流通性見活躍。

港交所更透露，現正審理約150宗上市集資的申請個案，當中不少更是內地龍頭企業，涉及集資額更高達約10億美元以上。隨着寧德時代以「先A後H」的身份在港上市，整個上市過程公開發售部分獲得超購150.2倍，凍資額約3,515億元，此凍資額是在證監會作出孖展認購整改後首見，因而可用真正「凍資額」來形容是次的集資反應。

再者，當「寧皇」上市後，股價升幅亮麗，更超越A股。因而預料未來會帶動更多「先A後H」公司紛紛來港上市，相信投資者亦對此類股份會有一定的遐想，招股時的反應有機會變得熱烈。

(筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益)