金管局：提升連接「商業數據通」為銀行業界帶來效益

香港金融管理局今日(22日)公布透過政府「授權數據交換閘」，成功將金管局「商業數據通」與土地註冊處連接（LR@CDI），促進「商業數據通」參與銀行土地查冊流程的自動化。繼通過「授權數據交換閘」將「商業數據通」與公司註冊處連接（CR@CDI）後，此次連接標誌着另一重大里程，再次滿足銀行對共享政府數據的需求。

銀行透過「商業數據通」與「授權數據交換閘」連接土地註冊處，可以運用應用程式介面（API）以更直接方式查閱土地和業主資料，有效簡化個人及企業客戶的物業估價、按揭和貸款批核流程，從而有助銀行提升風險管理、改善客戶體驗及減省時間成本。

隨着LR@CDI正式推出，「商業數據通」參與銀行亦可透過API，在已承按物業有再按押記／按揭文件交付土地註冊處辦理註冊時，查詢電子提示通知書，適時查閱與按揭貸款風險狀況相關的最新資訊。

金管局副總裁李達志表示，當局很高興能夠與土地註冊處合作，提升連接「商業數據通」和「授權數據交換閘」為銀行業界帶來的效益。推出LR@CDI標誌着重要的里程碑，印證他們致力為銀行提供順暢和安全的途徑以獲取政府數據，提高效率，協助銀行優化風險管理，為顧客提供更優質服務，並在瞬息萬變的數字經濟中保持領先地位。他們會與數字政策辦公室（數字辦）攜手，與更多政府決策局及部門探索通過「商業數據通」和「授權數據交換閘」分享數據的機遇，為香港的數字經濟發展作貢獻。

自「商業數據通」與「授權數據交換閘」對接於2024年8月全面投入運作以來，CR@CDI一直受到銀行歡迎，使用量逐步增長，平均每月數據傳輸高達約150萬次。八間銀行正積極使用CR@CDI提升其在不同業務場景中的營運效率和風險管理能力，包括自動化網上開戶流程和進行客戶盡職審查。預期將有更多銀行加入「商業數據通」，利用API以更便捷方式獲取公司查冊紀錄。