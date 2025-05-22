李澤鉅：難言未來會否增派息　視乎眾多因素

過去的一個年度長和集團減派股息，主席李澤鉅表示，未來會否增加派息，視乎好多因素，包括公司業績、外在環境及全球經濟影響，現在很難說得定，尤其今年有很多不確定因素。被問到2022年後長和會否回購股份，李表示，實際時間和數量不能回答。

個別業務方面，3UK與Vodafone英國合併事宜獲得英國競爭及市場管理局(CMA)批准後，副主席陸法蘭表示，集團正努力完成該交易的各項步驟，預計整個交易在今年內完成，在適當時候會有公布。

零售業務方面，聯席董事總經理黎啟明表示，預計歐洲和亞洲尤其是東盟業務會維持強勁增長，會選擇在一年內可資本投資回本的地區開店舖。集團會善用一億七千萬個忠成顧客會員的互動，加強網上平台的使用。

在股東大會上，李澤鉅提到香港作為集團總部事宜。他表示，隨着科技進步特別是在3年的疫情後，集團總部的概念已由實質地點轉為「雲上」，雲上的意思是在飛機上和在網際網絡上，與以往「一定要見到面、一齊食個飯」開會的時代不同。

他又說，曾經有一次到長建總部找同事，發現整個辦公室有七成座位空置，原因這些人都出外工作。最後，他要回到自己辦公室開電腦，才能找到所需要找的人。他又試過開會時，一次過面對7部電視，而沒有其他人在現場。