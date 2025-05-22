港投公司：今年將舉辦國際機器人大會及AI青年科學家論壇

香港投資管理公司(簡稱港投公司)周四(22日)主辦首屆「國際耐心資本論壇」，行政總裁陳家齊表示，與會的耐心資本機構，對香港及內地創科發展極感興趣，關注如何選擇和捕捉創科的投資機會，特別是人工智能(AI)、具身智能等新興科技領域，這亦是港投公司投資三大賽道(即硬科技、生命科技，以及新能源科技)的重點。同時預告，港投公司今年將舉辦「國際機器人大會」及「國際人工智能青年科學家論壇」兩項活動。

是次論壇吸引超過80家國際耐心資本機構、來自15個國家，總資產管理規模超過20萬億美元，與會者共約400人。她指，耐心資本機構比較低調和務實，未有透露與會機構的名單。

另外，港投公司公布投資合作計劃，合作方包括中資風險投資公司戈壁創投、藍馳創投及房地產私募基金管理公司基滙資本。她期望，合作計劃可受惠於早前建立的項目庫，並作為基礎，利用夥伴計劃更精準、有系統及效率，令海外資本流入香港。

港投公司與戈壁創投合作成立「耐心資本專項基金」，透過槓桿更多國際長期資本，包括主權基金；結合本港的大專院校協作，推動新一代的科技創新。至於與藍馳創投的合作，將成立「共同投資夥伴計劃」，推進一籃子的共同投資項目，重點支持有全球視野的華人科技創業者和全球領先的技術創新，推動中國科技能力走向全球。此外，與基匯資本合作成立「國際策略拓展平台」，加快初創科研成果的轉化與應用，首階段聚焦以中東為重點的全球南方市場開拓和深化發展。