吳泳銘：未來3年3800億人幣加大投入阿里雲　支持中企出海

內媒報道，阿里雲將在3個方面加大投入，全力支持中國企業出海。第一，加速打造全球雲計算一張網。目前，阿里雲在全球29個地域營運營87個可用區，可提供394款雲與AI產品、59項技術服務，是亞太規模第一的雲服務商。未來3年，阿里巴巴將投入超

過3,800億元人民幣，用於建設雲和AI硬件基礎設施，總額超過去10年總和。

第二，加速模型出海，加速AI產品國際化。目前，阿里通義已開源200餘個模型，衍生

模型數逾10萬個，是全球最大的開源模型族群。4月開源的新一代模型千問3，支持119種語言，涵蓋眾多小語種和方言。在增加海外AI基礎設施布局的同時，加速部署通義、百煉、人工智能平台PAI、大數據等AI應用所需產品。在基礎設施層，阿里雲靈駿將在海外多個區域開服；在平台層，PAI的開發、訓練、推理服務已覆蓋全球17個地域；在模型服務層，阿里雲百煉國際站Model Studio新增多項能力，為出海中企提供更高效實惠的模型API服務。

第三，打造海內外一體的最優服務體驗。阿里雲將增強對出海諮詢、技術和服務團隊的投入，為中企提供「國內+海外」的全天候一體化服務體驗。同時，阿里雲將繼續加大合規能力建設，並輸出阿里巴巴自身出海經驗，幫助中國企業在全球各個市場解決複雜的IT合規難題。