證監會：針對虛擬資產場外交易及託管推新牌照為短期首要任務

香港證監會今年2月發布虛擬資產發展路線圖「ASPIRe」，中介機構部執行董事葉志衡表示，針對虛擬資產場外交易和虛擬資產託管推出新的監管牌照短期內首要任務，將與政府合作就兩個新牌照作諮詢和提交立法草案，預計立法最少需時一年，全面落地實施可能需約1年半至2年。

他指出，託管是加密市場的核心之一，在黑客攻擊下加密貨幣市場充滿風險，因此需要建立穩固監管機制，確保香港的託管服務能提供更高安全性，即使無法完全杜絕風險，也要讓投資更有保障。

對於如何加快審批產品流程，葉志衡表示在ASPIRe框架下，證監會關注市場產品的發展方向，並基於香港現有的監管機制來推動產品上市，坦言目前對加密資產仍較為謹慎，但隨着市場發展，將考慮擴大專業投資者的產品選擇 ，並公開市場機制的調整計劃。

他又指，正向由持牌虛擬資產交易所主導產品審批的機制發展，以提高市場效率，並同時確保市場穩定發展。如果能建立高質素的上市過程，監管機構就能退後，減少早期干預。另當平台的透明度與合規提高升後，監管機構亦能專於監督，而非日常干預。