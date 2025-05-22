陳政生：港股短期宜先行獲利

港元匯價在4月底至5月初期間曾急速轉強，觸及7.75強方兌換保證，是逾4年來首次。金管局於5月初曾多次向市場買美元沽港元以維持港匯於7.75至7.85內運行。當時金管局發言人表示由於股票投資相關的港元需求有所增加，支持港元匯價。

然而，踏入5月第二周，港匯出現一波急回，從強方保證7.75，一口氣急回至7.83偏弱水平，HIBOR跌穿1%。就近日港匯由強轉弱，金管局解釋，如果資金持續供過於求，套息交易的市場力量會令港匯走弱，港元拆息未來將會逐步回升。

港匯與港股走勢多呈正向

要折解港匯與港股走勢之關係，不妨回顧恒生指數及美金兌港元於過去兩年的走勢。每當美元兌港元上升的時候(美金強、港元弱)，港股較多時間走弱，即港匯弱港股弱。相反當美元對港元向下時(美金弱、港元強)，港股較多時間走強，即港匯強港股強。換言之，港匯與港股走勢多呈正向。

由於港股與港匯較多呈現正向走勢，港匯過去兩周明顯走弱反而港股繼續短線破頂。同時，近期北水淨流入亦出現顯著冷卻。因此，在關注上述港股持續之反彈力度與成交、港匯走弱、北水淨入減少，認為短線風險進一步提高，低位買入者宜先行獲利。

中國光大證券國際 產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生