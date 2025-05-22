李澤鉅：商廈租賃需時出低谷　負擔力OK可買樓自住

他表示，公司88%盈利貢獻是來自經常性收入項目，令集團收入「易啲計到條數」。有能力抵禦租賃市場的挑戰。香港寫字樓市場需要時間走出低潮，期望市場好轉的時候長工中心二期的租務會好轉。他提醒股東，該項目成本比較便宜，「容易計到數」。

至於集團過去兩年物業銷售收益下跌，李澤鉅解釋，這正正反映集團嚴守紀律，在五六年前地產高峰期時沒有買地，這兩年物業銷售收益減少是計劃的一部分，不是意外。另方面，佔88%的經常性收入例如收租物業、環球基建業務、社會基礎設施嘅組合，表現不錯。集團售樓策略會一直跟貼市場。又表示，如果「自住負擔能力又ok的話，依家買樓沒有大問題。」

李說，集團一直奉行穩陣策略，投資物業估值一直比較保守，無論投資物業或酒店的估值都較同行或同區低，在物業重估會否出現虧損的壓力上問題不大。「都係穩陣啲啦」。