報告：6成港人工作壓力高於全球平均　年輕人抑鬱問題嚴重

AXA安盛公布最新調查發現，工作相關因素對香港勞動人口的心理健康影響高於全球平均水平。其中，年輕一代，包括25至34歲的年輕千禧世代和18至24歲的Z世代，面對的心理健康挑戰最嚴峻，不僅更容易遭受壓力、焦慮與抑鬱，也更頻繁因心理健康問題而請病假。值得注意的是，年輕一代正面臨比成熟世代更高比例的心理健康問題，促使企業加強支持工作場所心理健康策略。

調查發現，香港打工仔面臨龐大的工作壓力及心理健康挑戰，情況令人憂慮。高達八成的香港在職人士表示，有多種因素影響他們的心理健康，包括憂慮全球局勢急速演變前景不明朗(58%)、憂慮財務及工作不穩定(58%)、工作與生活失衡(53%)、以及感到孤獨和被社會隔離(45%)。值得關注的是，工作相關壓力(60%)在本港情況尤為突出，高於全球平均水平(56%）

84%在職人士表示，工作壓力影響日常生活，包括睡眠困難(36%)、動力減少(33%)、出現身體症狀(如頭痛、肌肉緊張)(26%)、情緒波動或易怒(25%)、難以集中(22%)以及食慾改變(19%)。

研究顯示，23%的在職人士曾因心理健康問題請病假，其中年輕一代的比例尤其突出，Z世代的比例達40%，高於其他年齡層。隨着年齡增長。相關比例呈明顯下降趨勢：年輕千禧世代為33%，35至44歲的成熟千禧世代降至26%，45至54歲群體更進一步降至20%，僅為Z世代的一半。

AXA安盛香港及澳門首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉表示，面對龐大的生活壓力，港人的心理健康問題不容忽視，年輕一代面對壓力所承受的程度特別令人擔憂，企業需關注不同世代需求，制定政策改善員工心理健康與福祉。

她指，該企的團隊醫體的基本計劃中包括精神健康問題的專科 ，參與計劃的企業由約三成為中小企，加強企業在就業市場的競爭力；目前有約50個有相關精神科資歷的網絡醫生協助受保人。

該研究由AXA安盛與益普索合作進行，在全球16個國家及地區訪問1.7萬名年齡介乎18至75歲人士，香港共有1,000名受訪者參與是次研究。