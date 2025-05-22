花旗推Citi AI予港員工使用　助提升效率及生產力

花旗集團宣布，推出嶄新人工智能(AI)工具「Citi AI」予香港員工使用，以協助員工簡化日常工作流程，提升工作效率和生產力。

據指，該AI功能包括Citi Stylus：透過總結、比較和翻譯文件功能，協助員工提升處理文件的效率；Citi Stylus Workspaces：最新推出、建基於Citi Stylus的加強版人工智能工具，提供多項預設指令(presets)，包括撰寫電郵、演講稿、草擬常見問題(Q&A)、及啟發新靈感(brainstorm)等；Citi Assist：協助員工從花旗龐大的政策庫中快速查找有用資訊，涵蓋合規(Compliance)、風險(Risk)、人力資源(Human Resources)和財務(Finance)等範圍；Citi Squad：為內部開發人員而設的專業工具，以提高編碼效率並加快產品推出市場。

為鼓勵員工使用，花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉帶領專責工作小組舉行一系列活動，包括最近舉行的Citi AI日，吸引了來自不同部門員工參與。

辛葆璉稱，該行相信生成式人工智能(Generative AI)能夠從根源改變我們的工作模式，推出人工智能工具，使我們的同事能夠更精明、更高效地工作，亦體現了花旗配合金管局致力推動銀行業，共同探索負責任創新發展人工智能的承諾。