美國聯儲局本月不減息,其強調採取觀望態度,官員更暗示最快9月才減息。摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)表示認同,指美國面臨「滯脹」風險,聯儲局採取觀望態度是正確的決定。

戴蒙在上海舉行的全球中國峰會接受外媒訪問時指,「我不認為我們處於最佳狀態。」他稱,美國經濟面臨地緣政治、赤字及物價壓力等巨大風險,不能排除美國經濟陷入滯脹的機會。

他又補充,美國必須解決赤字問題(the US has to attack the deficit problems),他也理解為何投資者可能會削減美元資產。「我不擔心美元短期波動,但我確實明白,人們可能正減持美元資產。」