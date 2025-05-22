滙豐夥螞蟻國際推「代幣化存款」企業財管方案

滙豐宣布，在香港推出以代幣化存款為本的企業財資管理方案，香港企業客戶可以在名下不同公司持有的錢包之間，進行港元或美元轉賬支付，過程不受交易時間限制，並可實時完成，有助企業提升財資管理效率。

據指，滙豐與螞蟻國際在區塊鏈支付及代幣化存款方面共同研發合作，逐步促成全新推出的代幣化存款方案。去年10月，雙方成功完成金管局Ensemble項目沙盒下的港幣跨行測試交易，透過Ensemble項目互通平台，利用代幣化存款實現實時跨行財資管理。

滙豐環球支付方案部本地及創新支付產品環球總監孫雷表示，代幣化存款別具潛力，尤其是在受監管金融機構的支持下，可作為安全和合規的方式，幫助企業進一步提升支付和財資管理效率。

螞蟻國際平台科技總經理黎粵表示，代幣化是連接傳統銀行穩定性與區塊鏈高效率的關鍵，通過業界公私合作並與領先夥伴合作，旨在為全球企業提供更加透明、便捷和高效的財資務管理解決方案。

滙豐積極參與Ensemble項目，並將所得經驗應用於代幣化存款方案。現時方案設計可支持及銜接金管局正致力發展的代幣化及數碼貨幣基建，旨在促進香港金融生態圈更廣泛應用代幣化科技與數碼貨幣，為支付的未來發展開創新篇章。