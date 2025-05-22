領展夥潤電推海濱匯超充站　設10個超充車位

領展資產管理有限公司(領展)聯同華潤電力控股有限公司(華潤電力)宣布，海濱匯潤心超充站正式投入服務。潤心超充站位於海濱匯停車場B2層，採用華為最先進的液冷超充設備，提供10個功率高達500kW的超充車位。為鼓勵綠色出行，海濱匯停車場內400個停車位全部設有電動車充電設施，是香港最便利電動車使用者的大樓之一。

伴隨海濱匯潤心超充站投入服務，華潤電力在港充電業務進入加速發展階段，潤心充(CHARGE FREELY)LOGO將漢字「心」和充電樁形象完美結合在一起，蘊含「華潤心，充滿電」的服務理念。

領展香港物業及停車場管理董事總經理黎漢明表示zb2領展在香港邁向智慧城市及推動環保轉型的進程中，一直扮演重要角色。是次合作大幅提升了海濱匯充電服務的質量，領展將繼續致力為不同類型的電動車車主提供更優質的充電體驗，進一步推動電動車在香港的普及與發展。

華潤電力副總裁馬力表示，華潤電力致力於助力香港達至碳中和目標，為香港市民提供清潔、可負擔的綠色能源。