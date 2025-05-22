三一重工提交港IPO上市申請　A股市值逾1600億人幣

「A+H」公司陸續有來！內地工程機械龍頭三一重工向聯交所遞交上市申請，早有傳集資至15億美元(約117億港元)。按其A股收市價計，市值達1,614億元人民幣(下同)。

是次集資所得將用於發展全球銷售網絡；增強研發能力；擴大海外製造能力，及用於營運資金及一般企業用途。該公司2024年盈利59.75億元，按年增長31.98%；收入按年升5.89%至783.83億元。

值得留意的是，今次非公司首次計劃來港上市。早在2010年籌備在港上市，翌年8月獲中國證監會批准，9月通過聯交所上市聆訊。惟最終因當時市況而終止計劃。另外，在2022年3月申請在瑞士證券交易所發行及上市全球存託憑證(GDR)，其後於2023年3月改申請在法蘭克福證券交易所上市，但最後因當時市場狀況發生化，並經審查公司的資本需求，在2024年4月終止GDR申請。

該公司專注於挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械及路面機械等機械產品的研發、製造、銷售及服務。創辦人梁穩根2022年退任董事長，曾於2011年登上胡潤內地富豪榜「中國首富」。