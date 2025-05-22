遠東發展擬向Ares Management售出按揭組合
2025年05月22日 21:17
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遠東發展(00035)公布，於2025年5月22日，賣方(公司間接全資附屬公司)、發展商(公司間接全資附屬公司)、實益所有權買方與法定所有權買方訂立按揭組合銷售協議。作爲該等交易的一部分，賣方及發展商亦籤立以實益所有權買方及法定所有權買方爲受益人的發展商承諾。於2025年5月22日，發展商訂立參與協議，據此，發展商將經濟參與購買資產。
據集團的未經審核財務資料，按揭資產於2025年3月31日的帳面值約爲550,976,000港元。
董事認爲，該等交易將會(其中包括)減低集團維持按揭資產成本、增加流動資金及改善集團的資產負債淨額。
實益所有權買方為新加坡共和國註冊成立之有限公司，主要從事投資活動。授予人為於開曼群島註冊成立之公司，主要從事投資活動。實益所有權買方及授予人均由Ares SSG Secured Lending Opportunities III,L.P.間接全資擁有。
實益所有權買方由Ares Management Asia (Singapore) Pte. Limited（「AMA Singapore」，作為投資管理人）提供建議。AMA Singapore為紐約證券交易所上市公司Ares Management Corporation（紐交所：ARES）之附屬公司。Ares Management Corporation是另類投資管理公司。