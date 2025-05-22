遠東發展擬向Ares Management售出按揭組合

據集團的未經審核財務資料，按揭資產於2025年3月31日的帳面值約爲550,976,000港元。

董事認爲，該等交易將會(其中包括)減低集團維持按揭資產成本、增加流動資金及改善集團的資產負債淨額。

實益所有權買方為新加坡共和國註冊成立之有限公司，主要從事投資活動。授予人為於開曼群島註冊成立之公司，主要從事投資活動。實益所有權買方及授予人均由Ares SSG Secured Lending Opportunities III,L.P.間接全資擁有。

實益所有權買方由Ares Management Asia (Singapore) Pte. Limited（「AMA Singapore」，作為投資管理人）提供建議。AMA Singapore為紐約證券交易所上市公司Ares Management Corporation（紐交所：ARES）之附屬公司。Ares Management Corporation是另類投資管理公司。