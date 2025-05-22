維景灣畔兩房戶售730萬　5年帳蝕130萬元

將軍澳二手市場繼續為蝕讓「重災區」，維景灣畔兩房單位，減價50萬元後，以730萬元沽出，約5年帳面蝕讓130萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角富澤花園富慧閣高層D室，實用面積約806方呎，原則三房已改為兩房間隔，叫價1,328萬元，最終成交價1,180萬元，減幅約11%，呎價約14,640元，呎價創屋苑今年次高。

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九龍區

●利嘉閣楊凱俊表示，觀塘凱滙3座低層B室，實用面積約830方呎，套三房連士多房間隔，新買家為外區客，議價後以1,270萬元成交，呎價約15,301元，原業主於2021年以約1,487.8萬元一手購入，帳面蝕讓217.8萬元。

●美聯吳冠衛指，長沙灣尚都中層E室，實用面積約277方呎，開放式間隔，首置客在沒有睇樓的情況下，斥375萬元入市，呎價約13,538元，新買家為年輕男租客，原業主於2016年8月以約382.8萬元購入，約9年帳面微蝕約7.8萬元。

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新界區

●利嘉閣楊友銘表示，將軍澳維景灣畔12座中層B室，實用面積約499方呎，兩房間隔，新買家為區內客，單位原先叫價780萬元，議價後以730萬元承接，呎價約14,629元，原業主於2020年以約860萬元買入，約5年帳面蝕讓130萬元，貶值約15.1%。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋景明苑A座中層8室，實用面積約401方呎，新裝修兩房戶，望山景，去年年初於已補價自由市場叫價460萬元，放盤一年多累計減價150萬元，成交價310萬元，呎價約7,731元。

●中原關偉豪稱，將軍澳廣場3A座中層H室，實用面積約470方呎，兩房間隔，最新以620萬元沽出，呎價約13,191元，原業主於2003年5月以約142萬元購入。

●香港置業莊家豪指，將軍澳蔚藍灣畔7座中層E室，實用面積約509方呎，兩房間隔，叫價690萬元放盤約兩星期後，議價後以660萬元易手，呎價約12,967元，新買家為首置客。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山迎海．駿岸8座中層D室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望園景，位放盤約1年9個月，叫價680萬元，成交價668萬元，呎價約13,468元，原業主於2020年11月以822萬元購入，約5年帳面虧蝕154萬元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山5月暫錄約63宗二手買賣，其中雲海Maple Court 2座中層C室，實用面積約598方呎，三房間隔，叫價約860萬元，日前議價後以848萬元易手，呎價約14,181元，原業主持貨約半年，帳面獲利約97萬元，升值約12.9%。

●中原張曼筠指，大圍名城5月暫錄2宗成交，屋苑1座南翼高層B室，實用面積約785方呎，套三房間隔，叫價約1,150萬元，最終以1,128萬元獲承接，呎價約14,369元，新買家為同區用家。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑F座中層6室，實用面積約517方呎，兩房間隔，放盤約10日，未補價第二市場叫價498萬元，減13萬元，減幅約2.6%，成交價485萬元，呎價約9,381元。

●中原侯惠良稱，沙田欣廷軒5座中層F室，實用面積約414方呎，兩房間隔，叫價約650萬元，放盤數天內，議價後以616萬元獲承接，呎價約14,879元，新買家為上車客，即承接單位自用。

●中原黃達雄表示，大埔中心7座中層B室，實用面積約371方呎，兩房間隔，叫價約450萬元，議價後以418萬元易手，呎價約11,267元，新買家為同區客。

●美聯曹錦輝稱，元朗金碧花園1座低層D室，實用面積約757方呎，三房連儲物室設計，單位原先叫價480萬元，獲新買家洽購，雙方議價後以430萬元連車位承接，呎價約5,680元，原業主2010年以183萬元購入單位。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊5月暫錄約22宗買賣，該盤樂湖居6座中層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，叫價450萬元，減價22萬元，以428萬元易手，呎價約7,810元。

●利嘉閣蕭啟諾指，天水圍栢慧豪園6座極高層H室，實用面積約494方呎，兩房間隔，望深圳灣海景，新買家為分支家庭客，以475萬元購入，呎價約9,615元，原業主於2017年以約535萬元買入，帳面蝕讓60萬元。

●中原何家樂稱，天水圍Wetland Seasons Park1期20座中層B1室，實用面積約432方呎，兩房間隔，叫價468萬元，上車客輕微議價3萬元，即以465萬元承接，呎價約10,764元，原業主於2020年2月以568.58萬元一手購入，約5年帳面蝕103.6萬元，貶值約18%。

●美聯鍾百圖指，屯門滿名山5月暫錄4宗二手買賣，其中滿庭8座中層D室，實用面積約603方呎，兩房間隔，叫價530萬元放盤約3個月，吸引兩組客人先後出價，最終以535萬元成交，高市價約1.2%，原業主於2020年以約693.8萬元購入，帳面虧損約158.8萬元。

●美聯何振榮表示，荃灣海之戀3B座中層C室，實用面積約534方呎，兩房間隔，望海景，叫價940萬元，放盤約15個月，獲家庭客用家即睇即承接，成交價約818萬元，呎價約15,318元，原業主於2017年8月以約857.3萬元購入，帳面蝕讓約39.3萬元。

●中原曹嘉華稱，東涌映灣園5月已錄約10宗買賣，該盤3座高層B室，實用面積約734方呎，三房間隔，享機場海景，叫價690萬元，減價54萬元，以636萬元易手，呎價約8,665元，原業主於2017年12月以738萬元買入，持貨約8年帳面蝕102萬元，貶值約14%。

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