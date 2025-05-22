元朗大棠路新盤現樓形式推售　同區複式天池屋逾半億沽

新界樓盤熱銷，其他發展商的推盤信心增加。元朗大棠路全新盤趁勢出籠，部署以現樓形式推售。同區有一手複式「天池屋」以逾半億元沽出。

●元朗朗日峰登場

●啟德THE HENLEY向睇樓客送裹蒸糉

●沙田UNI Residence料下周正式開賣

●元朗Grand YOHO第二期複式戶創新高

●屯門掃管笏凱和山單日沽7伙

●大埔上然第2期連環售出4伙

萬科香港旗下大埔上然第2期，周四(22日)連沽4伙，成交價介乎347.9萬至509.9萬元，單日吸金逾1,592萬元。其中，項目的第7座11樓C5室，為實用面積305方呎的一房單位，以364.9萬元售出，呎價約11,964元。

●黃竹坑站港島南岸海盈山兩房呎售約21,854元

●鴨脷洲弦岸連沽兩伙

●旺角利奧坊‧壹隅單日吸金1,358萬元