元朗大棠路新盤現樓形式推售 同區複式天池屋逾半億沽
2025年05月22日 21:51
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新界樓盤熱銷，其他發展商的推盤信心增加。元朗大棠路全新盤趁勢出籠，部署以現樓形式推售。同區有一手複式「天池屋」以逾半億元沽出。
●元朗朗日峰登場
嘉里建設(00683)旗下元朗大棠路111號項目，周四(22日)公布命名為朗日峰，提供82伙，主打兩房單位，正待批滿意紙，部署獲批後以現樓形式推售。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目將提供現樓示範單位，定價參考同區樓盤，及同系朗天峰，現時平均成交呎價約12,000元。近期息率下跌，吸引不少投資者買家入市，樓市成交量增加。
●啟德THE HENLEY向睇樓客送裹蒸糉
恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，恒基地產(00012)旗下THE HENLEY各期至今累售635伙，平均每伙售價約1,130萬港元，呎價約28,500元，套現約72億元。同區HENLEY PARK目前沽出444伙，平均售價約920萬元，呎價約22,500元，成交總額約41億元。適逢端午節將至，上述項目的住戶及現樓參觀人士送出翠亨村裹蒸糉，集團亦在端午節當天準備一系列嘉年華活動。
●沙田UNI Residence料下周正式開賣
永泰地產(00369)及萬科香港合作的的沙田UNI Residence，周四(22日)公布夥拍美聯物業，推出「收租無憂保」置業優惠。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，該盤收票情況理想，市場對小型單位有一定需求，將會短期內加推。項目有機會於首輪銷售時，以招標形式出售頂層特色戶。
●元朗Grand YOHO第二期複式戶創新高
據項目成交紀錄冊，新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，周四(22日)通過招標售出第5座49樓C室，實用面積2,125方呎，採五房間隔，採複式設計，外連319方呎平台，內置樓梯，設有755方呎天台，附有游泳池。該單位成交價5,100萬元，創元朗區分層戶新高紀錄，呎價為24,000元。
●屯門掃管笏凱和山單日沽7伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周四(22日)再沽7伙，包括一宗「一客三食」大手客入市個案，斥資1,119.36萬港元掃入三伙一房戶。上述大手買家為九龍區投資客，購入3伙均為第1座的H室，實用面積412方呎一房開放式廚房戶型，成交價介358.28至368.26萬元，呎價約8,696至約9,375元。
●大埔上然第2期連環售出4伙
萬科香港旗下大埔上然第2期，周四(22日)連沽4伙，成交價介乎347.9萬至509.9萬元，單日吸金逾1,592萬元。其中，項目的第7座11樓C5室，為實用面積305方呎的一房單位，以364.9萬元售出，呎價約11,964元。
●黃竹坑站港島南岸海盈山兩房呎售約21,854元
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，周四(22日)以1,374.6萬元沽出第2B座10樓C室，為實用面積629方呎的兩房連儲物室單位，呎價約21,854元。
●鴨脷洲弦岸連沽兩伙
莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，周四(22日)連沽兩伙，共涉1,181萬元。其中，11樓A室為一房單位，實用面積317方呎，以634.2萬元成交，呎價約20,006元。
●旺角利奧坊‧壹隅單日吸金1,358萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅周四(22日)售出兩伙，涉及成交額合共1,358.31萬港元。售出單位包括一伙連平台特色戶，項目1座3樓L室，實用面積347方呎，附連380方呎平台，以890萬元成交，呎價約25,648元。