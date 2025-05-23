富途黎家聰：美債拍賣失利　大戶嚴陣以待 

本周，受穆迪下調美國主權信用評級的消息影響，美股星期一低開。但消息似乎並沒有造成重大影響，盤中已收復全部失地。據摩根大通量化及衍生品策略師Emma Wu彙編的數據，截至紐約時間周一中午12時半，個人投資者淨買入美國股票41億美元，創下該時段有史以來最高水平。當天，散戶交易量更佔總交易量的36%，超越4月下旬，達到歷史最高水平。

這意味了甚麼？再跟大家看幾個數據，根據高盛資料，顯示代表散戶投資者的股票ETF淨流入今年迄今已達約1,220億美元。自3月中旬以來，儘管市場出現拋售，個人投資者的資金流入已翻倍。另一方面，專業投資者今年迄今已撤出約250億美元。而根據摩根大通的數據，自3月1日起，散戶投資者在僅6個交易日中為股票淨賣方。

可以看到，散戶投資者與機構有着迥異的立場，散戶逢低買入，機構投資者則採取觀望態度，並嘗試在市場強勢時賣出。然而，以最近標普500指數再次接近歷史高位，加上散戶愛股如Palantir(PLTR)、Hims and Hers Health(HIMS)等大漲現象來看。散戶投資者好好把握了機會，正在享受關稅暫緩後市場大幅反彈的樂趣。假如，市場再次破頂，這或許象徵了散戶打敗華爾街大戶的一刻。

傳統上，散戶的交易量飆升意味了市場已到達狂熱程度，連平時不買股票的朋友也搶着入市，象徵着連最後的購買力也消耗了，市場快要崩潰。可是，現時散戶的風格似乎由傳統認知的盲目高追進化成逢低買入，這可能讓過去的市場傳統有所改變。

不過，日光之下無新事，機構的「聰明錢」或許有著更長遠的目光，正密謀一個更大的陰謀，把散戶一網打盡。

根據高盛數據，對沖基金在過去三份交易者持報告中增加了250億美元的股票期貨空頭部位，這是過去十年來最大的增幅。由此看來，大戶已下注看空，似乎對市場崩盤信心十足。

星期三，二十年期美債拍賣結果不佳，長期美債收益率飆升，引發了美股的廣泛拋售，三大美股指創一個月最大跌幅，來了一個股債匯三殺。比起評級下調這種虛幻的東西，看來市場更關注長債的實質拍賣反應。

避險資產黃金本周亦開始反彈。同時，受美國穩定幣立法取得進展，以及避險情緒帶動下，比特幣亦延續升勢，更一度創下歷史新高。比特幣既作為風險資產，同時也有着避險資產的特性，市場定位非常獨特，不管你喜不喜歡，大概目前也沒甚麼事情可以阻止比特幣的潮流。

值得一提的是，本周量子電腦板塊再次爆發，上一次爆發是去年年末，不久之後就來了個Deepseek引發了市場崩盤。到底量子電腦今次爆發會否又成為了藍燈籠指標呢？這點相信不久之後就自有分曉。

富途安逸(富途證券國際)董事 黎家聰(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)