施羅德：做好退休投資　抗長壽風險

隨着人們邁進退休生活，他們的關注點通常主要圍繞着創造被動收入及保障資金。雖然這些優先事項無疑很重要，但它們並不能全面描繪退休財務保障的全貌。在人生旅程的這一部分，「管理財富以捕捉增長」的概念往往被忽視，但它對於解決港人對退休財務保障的最大擔憂至關重要。

最新香港退休調查顯示，最受關注的退休議題包括：醫療費用高於預期(76%)、通脹降低資產價值(73%)，以及壽命長於預期因此太早花光退休儲蓄(67%)。

由於醫療保健、科技及社會的進步，全球和香港的預期壽命繼續延長，長壽風險(即是在有生之年耗盡積蓄的風險)是一個真正切實的狀況。這趨勢顯示大眾需要為更長的退休生活做好準備，而平均可能長達22年。此外，香港長者預期護理費用的升幅使財務規劃變得更加複雜。同時，全球及香港的通脹率也呈上升趨勢，對退休人士的財務計劃帶來額外的壓力。

確保資金增值維持財富

保持投資，以捕捉潛在資本增長而不是讓財富於銀行存款一直停滯在固定數字，這對於對抗長壽風險和管理上漲的生活開支至關重要，尤其是在考慮到醫療保健費用的情況下。同時，將部分財富投入流動資產類別也很重要，因為可以隨時出售或轉換這些資產，為意外的醫療費用或其他緊急情況提供應急錢。

由於沒有一個單一市場或資產類別會持續跑贏大市，因此投資於各種資產類別(如股票、債券及另類投資)和不同的地區，可以在分散風險的同時捕捉潛在資金增長，採用靈活的資產配置方法且風險相對較低的投資產品，可有效支持這種投資策略。

總括而言，在管理退休財富時，應考慮以下因素：在退休後應持續實現資金增值，以長遠維持財富；投資可以提供固定收入來源，以支持日常開支；選擇波動性適中的投資，保持安心；以及確保有一定的流動資金，以應對突發的醫療或應急錢需求。

施羅德投資香港退休業務總監 劉以浩