中國衛生集團擬進行認購事項及供股

公司將向3名認購人分別發行5億股、1億股及1億股新股份，總計7億股，每股認購價0.1元，較停牌前報價0.14元折讓28.6%，集資7000萬元。認購人A為上海鼎暉百孚投資管理之管理合夥人應偉，認購人B為認購人A之女兒應任斯，認購人C為鄔琳玲。認購人A擬提名新董事加入董事會。

認購股份將與供股股份同時予以配發及發行，因此認購股份將無權參與供股。認購人及彼等之任何一致行動人士將於完成後持有公司逾53%股權，將就強制性全面要約責任申請清洗豁免。

公司建議進行10供3，發行1.47億至1.5億股供股股份，每股供0.1元，集資介乎1,470萬至1,500萬元。執行董事及主席張凡及其全資擁有的Treasure Wagon Limited(公司主要股東並為包銷商)承諾按彼等各自之配額分別承購39.222萬股及4,079.76萬股供股股份。張凡連同其聯繫人及一致行動人士於完成後持股降至逾13%。