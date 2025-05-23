中國衛生集團擬進行認購事項及供股
2025年05月23日 07:53
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中國衛生集團(00673)宣布，公司擬進行認購事項及供股，籌集8,470萬元，淨額8,090萬元，以應對集團之財務挑戰及解決資本需求，以支持持續運營及未來發展，其中6,530萬元用於償付集團之應付款項，餘額1,560萬元用作集團之營運資金。中國衛生今早(23日)復牌。
公司將向3名認購人分別發行5億股、1億股及1億股新股份，總計7億股，每股認購價0.1元，較停牌前報價0.14元折讓28.6%，集資7000萬元。認購人A為上海鼎暉百孚投資管理之管理合夥人應偉，認購人B為認購人A之女兒應任斯，認購人C為鄔琳玲。認購人A擬提名新董事加入董事會。
認購股份將與供股股份同時予以配發及發行，因此認購股份將無權參與供股。認購人及彼等之任何一致行動人士將於完成後持有公司逾53%股權，將就強制性全面要約責任申請清洗豁免。
公司建議進行10供3，發行1.47億至1.5億股供股股份，每股供0.1元，集資介乎1,470萬至1,500萬元。執行董事及主席張凡及其全資擁有的Treasure Wagon Limited(公司主要股東並為包銷商)承諾按彼等各自之配額分別承購39.222萬股及4,079.76萬股供股股份。張凡連同其聯繫人及一致行動人士於完成後持股降至逾13%。