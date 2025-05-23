姚浩然：油股投資價值低 恒瑞H股宜觀望
2025年05月23日 10:51
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恒瑞醫藥
亨達財富管理董事總經理姚浩然指，美股近期面對不利因素，包括美國主權債務評級遭下調、債息高企、減息空間少了等，不過調整壓力不算大，料美股暫時在高位盤整。至於港股，姚認為，北水未有顯著流入，企業業績比較失望，恒指近期主要靠滙控(00005)等重磅股撐住，惟相關股份已升至近期高位，料後市以上落市為主，兩萬三關有支持，但升穿兩萬四不易，資金料留在個別股份炒作，炒股不炒市。
OPEC+傳續加大增產，油價受壓。姚指，現時環球經濟增長動力減弱，對於原油的需求造成不確定因素，供應亦多，所以油價難有突破，環球油股盈利前景亦不明朗。他指目前油股投資價值不高，若想收息，不如揀電訊股或滙控(00005)更好。
內地製藥企業恒瑞醫藥(01276)開市報57元，較招股價44.05元，高29.4%，盤中更一度升逾3成。姚指，雖恒瑞與寧德時代(03750)同屬「先A後H」，惟後者市值更大，有被納入主要指數的憧憬，加上寧德時代「股輪齊發」，令基金和輪證發行商需於市場上吸納股份，以致推升股價。姚料，恒瑞市值較小，難短時間內被納入主要指數，基金不急於買貨，因此，恒瑞較受A股股價限制升幅。