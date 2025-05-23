財庫局：很高興已有公司反映正積極籌備申請遷冊來港

公司遷冊機制今天(23日)開始接受申請。財經事務及庫務局局長許正宇表示，感謝立法會、商界和各專業界別持份者的支持，並在立法過程中提供真知灼見，開通一條便捷的路徑讓有興趣的公司遷冊來港，同時確保遷冊程序安全穩妥，而公司來港後得以有序營運。

許正宇在網誌表示，環球政經局勢和國際市場規管發展持續不確定，令香港的優勢更加突出。遷冊來港將有助企業應對外在營商環境不利因素；與此同時，經遷冊公司會成為本地市場的新發展動能，鞏固香港的「超級聯繫人」及「超級增值人」的獨特角色。

許正宇稱，很高興已經有公司反映正積極籌備申請遷冊來港。財庫局與公司註冊處以及金融監管機構，將為申請公司提供適切支援，協助公司遷冊來港。公司註冊處現時的工作目標是在申請公司交齊所有所需文件和資料後，兩星期內完成審批，讓合資格公司盡早實現遷冊計劃。當局正與傳統離岸司法管轄區溝通，以爭取便利公司遷出當地來港。

他表示，下一步，當局會與投資推廣署、港交所及經濟貿易辦事處合作對外宣傳推廣，吸引在外地註冊的香港主要上市公司以及其他外地企業用足用好公司遷冊機制，從而發揮機制的最大效益。他亦呼籲香港金融及專業服務同業，擔當好外地企業遷冊來港的引路人角色，與政府聯手匯聚更多企業、資金和人才，助力本地經濟走得更穩、更快、更遠。