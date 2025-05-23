市建局山東街重建項目由中海以8.6億投得
2025年05月23日 18:16
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市區重建局公布，旺角山東街/地士道街項目經過公開招標後，決定與中國海外發展(00688)合作發展，中標金額為8.6068億港元，以可建總樓面約160,911方呎計，每方呎批出價約5,349元。
該項目上周二(13日)截標收到6份標書，其餘投標財團還包括長實集團(01113)、華懋集團、嘉華國際(00173)、保利置業(00119)、以及由信和置業(00083)與鷹君(00041)及招商局置地(00978)合組財團。
資料顯示，該項目佔地約26,641方呎，可建總樓面約160,911方呎，住宅樓面佔約151,966方呎，預計可提供約380個單位。項目亦將提供約30,677方呎樓面面積作政府、機構及社區設施用途，相關面積獲豁免計算在總樓面之內。
據了解，將來項目銷售收益達25.5億元，中標財團須向市建局分紅，分紅比例劃一為20%，為近年劃一分紅比例較低的市建局項目，發展商同時要出價競投。市場估值約6.4億至9.3億元，每方呎樓面地價約4,000至5,800元。
是次為市建局相隔約一年半以來再次有項目成功批出，對上一個為九龍城盛德街/馬頭涌道公務員合作社項目，於2023年12月由信置、鷹君及招商局置地合作投得。值得一提，其後同區啟德道/沙浦道項目曾兩度推出招標，惟最終兩度流標收場。