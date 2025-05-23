市建局山東街重建項目由中海以8.6億投得

資料顯示，該項目佔地約26,641方呎，可建總樓面約160,911方呎，住宅樓面佔約151,966方呎，預計可提供約380個單位。項目亦將提供約30,677方呎樓面面積作政府、機構及社區設施用途，相關面積獲豁免計算在總樓面之內。

據了解，將來項目銷售收益達25.5億元，中標財團須向市建局分紅，分紅比例劃一為20%，為近年劃一分紅比例較低的市建局項目，發展商同時要出價競投。市場估值約6.4億至9.3億元，每方呎樓面地價約4,000至5,800元。

是次為市建局相隔約一年半以來再次有項目成功批出，對上一個為九龍城盛德街/馬頭涌道公務員合作社項目，於2023年12月由信置、鷹君及招商局置地合作投得。值得一提，其後同區啟德道/沙浦道項目曾兩度推出招標，惟最終兩度流標收場。