山頂頂層特色戶逾6億元售出 呎價逾14萬創亞洲新高
2025年05月23日 21:20
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港島區超級豪宅有價有市，山頂項目首度售出頂層特色戶，做價逾6億元，呎價高見逾14.4萬元，相隔3年半再度打破亞洲一手分層戶新高紀錄。
●山頂Mount Nicholson第2期頂層戶呎價高見逾14.4萬
九龍倉集團(00004)及南豐集團合作的山頂Mount Nicholson第2期，周五(23日)通過招標售出頂層特色戶，為Penthouse B單位，實用面積4,217方呎，採四房四套房設計，附設3,112方呎天台，並設有私人電梯大堂。該單位最新公布連同雙車位，以6.09億元成交，呎價逾14.4萬元創項目新高，亦再度打破亞洲一手分層戶新高紀錄。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房售7,838萬
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周五(23日)通過招標售出三房單位，為1座8樓B室，實用面積1,841方呎，連同1個車位成交價7,838萬元，呎價約42,575元。據市場消息，最近14宗成交，有12宗為三房或以上大戶型，其平均售價每個單位近7,500萬元。
●沙田九肚富豪‧山峯獲同一組客斥資逾8,000萬連購兩伙
百利保控股(00617)與富豪酒店國際(00078)的沙田九肚富豪‧山峯，周五(23日)獲同一組關連買家連購兩伙四房大單位，涉及的總成交金額逾8,000萬元。最新售出的單位包括第1座6樓B室及1座8樓B室，實用面積均為2,023方呎，成交價分別為3,803.3萬元及4,196.8萬元，呎價約18,800元及20,745元。兩個單位的成交期同爲180日，並各享有購買一個車位的認購權。
●啟德維港‧雙鑽加推71伙
中國海外發展(00688)旗下啟德維港‧雙鑽，周五(23日)上載價單5號，加推71伙，增加「限量精選單位折扣」優惠，折實平均呎價約19,765元，較今年2月推出的上一張價單低約兩成。今批單位實用面積介乎305至493方呎，涵蓋47伙一房及24伙兩房，折實價介乎523.8萬至1,097.9萬元，折實呎價約17,174至22,270元。
●啟德天瀧兩周內售出15伙
新盤市場不乏豪宅成交，恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，於兩周內共售出15伙，連車位套現約7.2億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，該盤於周五(23日)售出2座22樓A室，實用面積1,173方呎，採四房雙套間隔，以4,111萬元成交，呎價約35,047元。
●香港仔澄天一房呎售約16,954元
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，續錄承接，周五(23日)售出一房單位，為9樓A室，實用面積325方呎，成交價551萬元，呎價約16,954元。據悉，買家有感近期樓市回穩，加上香港銀行同業拆息驟降，入市成本低更有利置業，因此連家具購入該單位。
●屯門掃管笏凱和山再沽4伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周五(23日)再沽出4伙，包括1伙1房及3伙2房戶，成交價介乎384.36萬至503.35萬元，呎價約8,295至9,546 元，單日吸金逾1,754萬元。其中，第1座19樓D室，屬2房開放式廚房設計，以463萬元獲承接，按單位實用面積485方呎計，呎價約9,546元。