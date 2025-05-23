帝柏海灣套三房劈價122萬元沽　原業主揸3年平手離場

換樓客入市減價貨，奧運站帝柏海灣套三房單位，減價122萬元，以1,328萬元沽出，原業主持貨約3年帳面平手離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角建康花園低層C室，實用面積約505方呎，三房間隔，望樓景，叫價690萬元，減價52萬元，最終成交價638萬元，呎價約12,634元，呎價再創屋苑今年最低。

●中原周世康指，灣仔澳洲大廈中層A室，實用面積約388方呎，兩房間隔，以330萬元成交，呎價約8,505元，新買家為用家，原業主於2019年8月以280萬元購入。

－－－－－

九龍區

●美聯劉志偉表示，奧運站帝柏海灣5座中層C室，實用面積約698方呎，套三房連儲物室間隔，減價122萬元，換樓客以1,328萬元承接，呎價約19,026元，原業主於2022年3月以約1,328萬元購入，持貨約3年帳面平手離場。

●美聯張曉盈指，大角咀港灣豪庭5座低層A室，實用面積約347方呎，兩房間隔，獲買家以490萬元承接單位自住，呎價約14,121元，原業主於2012年3月以約330萬元購入，持貨約13年帳面賺約160萬元。

－－－－－－

新界區

●利嘉閣彭錦添表示，青衣5月暫錄約36宗二手買賣，包括藍澄灣中層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望園景，以455萬元成交，呎價約9,381元，屬低市價，屋苑現有約41個單位放盤，入場費約458.5萬元起。

●美聯胡國輝指，東涌映灣園5座中層E室，實用面積約518方呎，兩房設計，原業主賣入後一直以出租為主，外籍租客見香港已全面撤辣，加上拆息回落，供平過租下決定入市，由於單位屬事故單位，銀行估價下調，終以350萬元成交，呎價約6,757元，低市價約30%。

●置安居蘇永耀表示，屯門新屯門中心1座高層h室，實用面積約597方呎，三房間隔，叫價510萬元，同區租客以506萬元，呎價約8,476元，原業主2002年以123.5萬元購入。

●祥益邱家邦稱，屯門邁亞美海灣3座中層H室，實用面積約398方呎，兩房間隔，區內客有明確目標，前後參觀約10個樓盤，零議價的情況下以350萬元購入自用，呎價約8,794元。

●祥益黃慶德指，屯門海翠花園4座低層C室，實用面積約521方呎，區外投資者見單位附設雅裝連基本傢電，毋須額外花費翻新即可出租，加上原業主增加議幅，累積減價35萬元，遂便決定以415萬元購入收租，呎價約7,965元。

●中原伍耀祖表示，天水圍居屋屏欣苑A座高層8室，實用面積約570方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價540萬元，經議價後，減價54萬元，以486萬元沽出，呎價約8,526元，原業主於2018年10月以313.47萬元一手買人。

●中原王勤學指，元朗暫錄約90宗二手買賣，按月多約14%，娉廷單號洋房銀主盤，實用面積約1,577方呎，套四房間隔，附連花園，連車位叫價1,290萬元，以1,250萬元沽出，呎價約7,926元，原業主於2017年3月以2,018.4萬元連車位一手購入，期內貶值約38%。。

●中原林頌宜表示，元朗YOHO TOWN第1座低層D室，實用面積約516方呎，三房間隔，叫價680萬元，放盤約一年，以640萬元沽出，呎價dd約12,403元，新買家為用家，去年賣出自住單位租樓，見拆息回落，決定再入市。

●美聯曹錦輝表示，元朗溱柏8座中層E室，實用面積約556方呎，兩房設計，原先以475萬元放售，雙方議價後以470萬元承接，呎價約8,543元，原業主2013年以421.2萬元購入單位。

●利嘉閣郭敏輝稱，粉嶺牽晴間3座低層A室，實用面積約393方呎，兩房間隔，望內園景，新買家為外區客，單位原先叫價450萬元，終以422.5萬元售出，呎價約10,751元，原業主於2016年以約393萬元買入。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑A座中層3室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望市景，放盤約兩日，未補價第二市場叫價620萬元，減價20萬元，成交價600萬元，呎價約9,231元。

●中原侯惠良表示，沙田玖瓏山傲瓏閣C1座低層E室，實用面積約693方呎，兩房連儲物房間隔，叫價約738萬元，議價後以672萬元獲承接，呎價約9,697元，新買家為同區客，原業主於2014年以約842萬元購入，約11年帳面蝕約170萬元。

●中原劉國龍稱，大圍柏傲莊I第2B座中層B室，實用面積約663方呎，套三房間隔，議價後以1,285萬元沽出，呎價約19,382元，新買家為區內換樓客，原業主持貨約5年，帳面獲利約37萬元。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山銀湖．天峰5座中層D室，實用面積約798方呎，套三房間隔，區內換樓客見屋苑屬鐵路上蓋物業，銀行開始減息，以1,038萬元購入，呎價約13,008元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山5月暫錄近70宗二手買賣，較上月全月急增約1倍，其中新港城H座中層3室，實用面積約338方呎，兩房間隔，叫價約548萬元，日前議價後以518萬元易手，呎價約15,325元，原業主持貨約3年，帳面蝕約162萬元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢小坑口村雙號村屋，套四房間隔，連天台，原先叫價1,380萬元，終以1,120萬元成交，減幅約18.8%，原業主於2014年8月以1,860萬元購入，約11年帳面虧蝕740萬元，期內跌價約40%。

●中原何俊傑表示，將軍澳天晉1座高層D室，實用面積約533方呎，兩房間隔，叫價980萬元，現累減55萬元或約6%，以925萬元成交，呎價約17,355元，新買家為同區客。

－－－－－－