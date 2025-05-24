貿戰升級　道指跌259點　Apple挫3%

貿易戰再度升溫，美國總統特朗普建議6月1日起對歐盟徵收50%關稅，又威脅蘋果公司(Apple Inc.)若不把iPhone轉移到美國生產，將面臨至少25%關稅，消息拖累美股周五(23日)顯著下跌；道指一度跌逾500點，收報41,603點，跌256點或0.61%；標指收報5,802點，跌39點或0.67%；納指更下滑188點或1%，收報18,737點。以全周計，道指、標指與納指跌幅介乎2.5至2.6%。

相反，反映中國概念股表現的金龍指數則微彈0.05%。但港股美國預託證券(ADR)則較本港收市下跌，收報23,376點，跌225點或0.95%。滙豐控股收報92.73港元，較港收市低0.44%；騰訊控股收報514.71元，較港收市低0.63%。美股下周一(26日)公眾假期休市。

特朗普威脅蘋果公司，若該公司在美國銷售的iPhone手機不是在美國境內生產，將必須支付25%的關稅，消息拖累蘋果公司股價跌3.02%；其餘大型科技股亦向下，特斯拉(Tesla)微跌0.5%；英偉達(Nvidia)及Meta分別跌1.16%及1.49%。貿易相關股亦受壓，波音公司(Boeing)及Caterpillar跌0.5%。比特幣一度急跌3.36%，至每枚107,356美元，相關股份受壓，Coinbase及Strategy分別跌3.2%及7.5%。

另外，特朗普又表示，當前不再尋求與歐盟達成貿易協議，直指「與歐盟打交道非常困難」，所以建議由6月1日起對歐盟進口貨加徵50%關稅。另一方面，歐盟委員會就拒絕就關稅新動向發表評論，直至雙方稍後通話討論貿易問題。

債市方面，美國10年期債息一度跌10.8基點，至4.445厘，兩年期債息亦回落8.83基點，至3.9017厘。至於美國債市近期波動，美國財長貝森特否認與稅收立法有關，並稱財政部有工具應對債市混亂，承諾將進行「補充槓桿率」(SLR)改革，債息或被壓低數10個點子。